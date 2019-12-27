Fatih Karagümrük: 2-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Karagümrük: 2-0 - Son Dakika Spor

Fatih Karagümrük: 2-0

6 saat önce

STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Alper Çetin (xx), Utku Tunavelioğlu (xx), Ali Tuna (xx)ADANASPOR: İrfan Can (xx) - Marvin (xx), Enes (x) (Dk. 74 Özkan (x), Evren (xx), Renan (xx), Hakan (xxx), Abdulkadir (xxx), Bagayoko (xx), Furkan (x)(Dk. 63 Utku (x), Roni (xx)(Dk.

Fatih Karagümrük: 2-0, System.String[]

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Alper Çetin (xx), Utku Tunavelioğlu (xx), Ali Tuna (xx)

ADANASPOR: İrfan Can (xx) - Marvin (xx), Enes (x) (Dk. 74 Özkan (x), Evren (xx), Renan (xx), Hakan (xxx), Abdulkadir (xxx), Bagayoko (xx), Furkan (x)(Dk. 63 Utku (x), Roni (xx)(Dk. 82 Okan (?), Eren (xxx)

FATİH KARAGÜMRÜK: Saranov (x) - Dobrovoljc (x), Koray (x) (Dk. 68 Barış (x), Fatih (xx), Bülent (xx), Zeki (xx), Arif (xx), Sabo (x) (Dk. 62 Sosseh (x), Darri (xx), Emeghara (x) (Dk. 73 Abdülhamit (x), Ramazan (x)

GOLLER: Dk. 33 Eren, Dk. 85 Hakan (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Eren, Utku (Adanaspor), Abdülhamit (Karagümrük)

TFF 1. Lig'in 17'nci haftasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

28'inci dakikada Adanaspor'un geliştirdiği kontraatakta Abdulkadir'in ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı plase şut, direğin yanından az farkla auta çıktı.

33'üncü dakikada Adanaspor'un sağ kanattan yaptığı atakta içeriye yapılan ortada Karagümrük ceza sahası içerisinde karambol yaşandı. Topu önünde bulan Eren'in köşeye gönderdiği şutta top ağlarla buluştu:  1-0.

43'üncü dakikada Fatih Karagümrük'te ortasahada topu alan Emeghara çalımlarla Adanaspor ceza sahasına sokuldu. Emeghara'nın köşeye sert şutunda kaleci İrfan Can topa sahip oldu.

85'inci dakikada Adanaspor'un kısa paslarla gerçekleştirdiği atakta Eren, ceza sahası yayı üzerinden topu kaleye gönderdi. Karagümrük savunmasına çarpan top Hakan'ın önünde kaldı. Hakan düzgün bir şutla topu ağlarla buluşturdu:  2-0.

Karşılaşma, Adanaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


- Adana
Fatih Karagümrük, İrfan Can, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:08 Kaynak: DHA
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