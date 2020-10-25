Fatih Karagümrük: 2-0 - Son Dakika

Fatih Karagümrük: 2-0

25.10.2020 18:04
Fatih Karagümrük: 2-0, System.String[]

STAT: Bahçeşehir OkullarıHAKEMLER: Mete Kalkavan, Cevdet Kömürcüoğlu, Yusuf BozdoğanAYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih (Dk. 73 Berkan), Siopis, Efecan (Dk. 87 Ceyhun), Bakasetas (Dk. 87 Fatih), Davidson (Dk. 87 Tayfur), Bareiro (Dk.

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Cevdet Kömürcüoğlu, Yusuf Bozdoğan

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih (Dk. 73 Berkan), Siopis, Efecan (Dk. 87 Ceyhun), Bakasetas (Dk. 87 Fatih), Davidson (Dk. 87 Tayfur), Bareiro (Dk. 59 Babacar)FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Lichaj (Dk. 70 Ramazan), Roco, Zukanovic, Balkovec (Dk.70 Alparslan), Biglia, Ndiaye (Dk.82 Egemen), Salibur (Dk. 74 Zeki), Ndao, Darri (Dk. 70 Chahechouhe), SobiechGOLLER: (Dk.9) Adam Bareiro, (Dk.81) Babacar (Aytemiz Alanyaspor) SARI KARTLAR: Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor)Süper Lig'in 6'ncı haftasında lider Aytemiz Alanyaspor ve Fatih Karagümrük ile karşılaştı. İki takım lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelirken, maçı koronavirüs tedbirleri kapsamında statta oluşturulan localarda yaklaşık 120 Alanyasporlu taraftar da takip etti. Aytemiz Alanyaspor rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti. 6'ncı dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran cezaalanı içindeki Adam'a attı. Adam kaleyi yokladı, top kaleciden geri dönerken Davidson'un önüne düştü. Davidson'un şutu kalecinin müdahalesiyle kornere gitti. 9'uncu dakikada rakip cezaalanında baskı yapan Alanyaspor'da topla buluşan Salih, ceza sahası içerisine hızla sokularak topu kale önüne aktardı. Burada topla buluşan Adam'ın sert vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu kontrol eden Davidson, sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.19'uncu dakikada sol kanatta gelişen Karagümrük atağında Darri ceza sahası içine orta yaptı. Ceza alanı içinde topla buluşan Ndao'nun şutu kaleci Marafona'dan döndü. Pozisyonun devamında topla buluşan Salibur'un vuruşunu savunma çizgiden çıkarırken yardımcı hakem topun tamamının çizgiyi geçtiğini söyledi. VAR incelemesinin ardından topun tamamının çizgiyi geçmediği belirlenerek gol hakem tarafından iptal edildi. 38'inci dakikada Alanyasporlu Bakasetas'ın serbest vuruştan ortaladığı topu rakip savunma uzaklaştırırken, pozisyonun devamında Alanyasporlu futbolcular karambolden yararlanamadı. Top az farkla auta gitti. 44'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Karagümrük atağında ceza sahası içine giren Salibur'un ortasında 3 futbolcu hareketlendi. Ndiaye topa yükselirken, kaleyi tutturamadı. 51'inci dakikada gelişen Karagümrük atağında Ndao topu sağdan ortaladı. Sobiech topa hareketlense de kaleci Marafona önce davranarak topu yakaladı. 62'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında kendi yarı sahasından Bakasetas topu orta sahadaki Babacar'a attı. Savunma arkasına sarkan ve topu kapan Babacar, ceza alanı dışına çıkan kaleciyi de geçerek sağ çaprazdan vurduğu şut az farkla auta gitti. 76'ncı dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasının sol çaprazında topu kapan Babacar, kaleyi yokladı ancak top az farkla auta gitti. 81'inci dakikada orta sahada rakibinden topu kapan Bakasetas, ceza sahasına koşu yapan Babacar'a aktardı. Babacar kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda plase yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla mağlup etti.


Fatih Karagümrük: 2-0
Fatih Karagümrük: 2-0
Fatih Karagümrük: 2-0
Fatih Karagümrük: 2-0
Fatih Karagümrük: 2-0
Fatih Karagümrük: 2-0
Fatih Karagümrük: 2-0
Fatih Karagümrük: 2-0
Fatih Karagümrük: 2-0
Fatih Karagümrük: 2-0
Fatih Karagümrük: 2-0

Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Ceyhun, Fatih, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük: 2-0 - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Korkutan koronavirüs araştırması: Mutasyon geçirdi ve artık daha tehlikeli Evinin camını silerken düşen kadın hastanelik oldu Emekli olan Khabib Nurmagomedov'a ünlü sporculardan tebrik mesajı yağdı Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz Genç kız, iğnenin yan etkilerini söyleyen doktora saldırdı Ermenistan ordusu tükeniyor! Bu kez de 15 yaşın altındaki çocukları cepheye sürmeye başladılar Erzurum-G.Saray maçı sonrası, Erman Toroğlu hakem Arda Kardeşler'e patladı: Midem bulanıyor
Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek tarihinde ilk kez 5 maçlık seri yakaladı Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek tarihinde ilk kez 5 maçlık seri yakaladı         
18:01
Çıktığı programda zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor Çıktığı programda zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor         
17:26
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait askeri hedefleri imha etti Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait askeri hedefleri imha etti         
17:22
Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın değeri 80 milyar dolar Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın değeri 80 milyar dolar         
16:48
Rekortmen dalgıç, 23 metre derinlikte boyu büyüklüğünde akya avladı Rekortmen dalgıç, 23 metre derinlikte boyu büyüklüğünde akya avladı         
16:07
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil         
15:45
İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı         
14:15
Polisten kaçan şüpheli 5 metre yükseklikten atlayıp ayağını kırdı, üzerinden de 6 kilo uyuşturucu çıktı Polisten kaçan şüpheli 5 metre yükseklikten atlayıp ayağını kırdı, üzerinden de 6 kilo uyuşturucu çıktı         
13:02
Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen "Gey misin?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı         
12:07
TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe kapatıldı TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe kapatıldı         
11:50
Gözü gibi büyüttüğü iki evladından biri mezara diğeri hapse girdi! Melek'in annesinin ağıtları köyü inletti Gözü gibi büyüttüğü iki evladından biri mezara diğeri hapse girdi! Melek'in annesinin ağıtları köyü inletti         
11:12
İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü         
09:34
Başkent'teki uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde tutuyordu: Firari baron kıskıvrak yakalandı Başkent'teki uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde tutuyordu: Firari baron kıskıvrak yakalandı         
07:43
Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı         
00:28
Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı         
20:54
Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı         
17:55
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2020 18:15:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih Karagümrük: 2-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei