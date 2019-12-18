Fatih Karagümrük: 2-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Karagümrük: 2-1 - Son Dakika Spor

Fatih Karagümrük: 2-1

6 saat önce

STAT: İzmir AtatürkHAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Emrah Ünal (xx), Mehmet Ali Akkor (xx)GÖZTEPE: Göktuğ (xxx)- Murat (xx), Sanneh (xxx), Alpaslan (xx) (Dk. 53 Reis xx), Leo (xx) (Dk. 46 Berkan xx), Deniz (xx), Borges (xx), Yalçın (xxx) (Dk.

Fatih Karagümrük: 2-1, System.String[]

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Emrah Ünal (xx), Mehmet Ali Akkor (xx)

GÖZTEPE: Göktuğ (xxx)- Murat (xx), Sanneh (xxx), Alpaslan (xx) (Dk. 53 Reis xx), Leo (xx) (Dk. 46 Berkan xx), Deniz (xx), Borges (xx), Yalçın (xxx) (Dk. 83 Yalçın), Yasin (xxx), Mossoro (xxx), Eren (xxx)

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut (x)- Murat (x), Abdulhamit  (xx), Barış Başdaş (x) (Dk. 82 Furkan), Koray (xx), Sercan (xx) (Dk. 86 Yusuf), Barış Özbek (x), Çağrı (xx) (Dk. 90 Cenk), Turgut Doğan (x), Egemen (xx), Sosseh (x)

GOLLER: Dk. 39 Eren, Dk. 77 Mossoro (Göztepe), Dk. 42 Sercan (Pen.) (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Barış Başdaş, Koray, Çağrı, Abdulhamit (Fatih Karagümrük), Borges (Göztepe)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur rövanş maçında İstanbul'da 2-1 yendiği TFF 1'inci Lig ekibi Fatih Karagümrük'ü konuk eden Göztepe, rakibini aynı skorla yenerek tur atladı. Maçın 39'uncu dakikasında Göz-Göz, Eren'le perdeyi açtı. Karagümrük 42'de Sercan'ın penaltısıyla dengeyi sağladı. Mücadelenin 77'nci dakikasında sahneye çıkan Mossoro skoru belirledi. Göztepe, cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayacağı Galatasaray maçı öncesi moral depoladı.

27'nci dakikada sol kanat ceza alanına giren Yasin'in kaleye gönderdiği top direkten  döndü. Eren pozisyonu tamamlamak istedi, Karagümrük kalecisi Aykut gole izin vermedi.

39'uncu dakikada Göztepe golü buldu. Sol kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında Yasin'in ortasında topa bekletmeden vuran Eren fileleri sarstı: 1-0.

41'inci dakikada Murat'ın ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesi sunucu hakem Sarper Barış Saka penaltı kararı verdi.

42'nci dakikada penaltıyı kullanan Sercan, takımının beraberlik golüne imza attı: 1-1.

65'inci dakikada Yasin'in kullandığı köşe atışında arka direkte Sanneh kafayı vurdu, top kaleci Aykut'ta kaldı.

73'üncü dakikada ceza sahası sağ çaprazından topa çok sert vuran Çağrı'nın şutunda kaleci Göktuğ meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

77'nci dakikada Göztepe yeniden öne geçti. Soldan Berkan ortaladı, Mossoro'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, kazanan ev sahibi sarı kırmızılılar oldu.


Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Karagümrük, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul ve İzmir dahil bazı kentlerde 2050'de su baskını meydana gelmesi riski arttı
Kadınlar, Kaz Dağları'ndaki altın madeni kazısına Las Tesis eylemiyle tepki gösterdi 9 yaşındaki çocuk indiği servis aracının altında kaldı! İzleyenlerin yüreklerini ağızlarına getiren görüntüler kamerada El Clasico, golsüz eşitlikle sona erdi

Son Dakika Haberleri
02:23 Dinamo Sassari 92-89 Türk Telekom - Son Dakika Spor
02:18 Casademont Zaragoza 80-73 Beşiktaş Sompo Sigorta - Son Dakika Spor
01:38 Maurizio Sarri'den Merih Demiral'a övgü; "Vazgeçemezsiniz" - Son Dakika Spor
01:38 Cenk Tosun penaltı kaçırdı, Çağlar Söyüncü sevindi... - Son Dakika Spor
01:20 İngiltere Lig Kupası'nda yarı finalistler belirlendi - Son Dakika Spor
00:10 El Clasico, golsüz eşitlikle sona erdi - Son Dakika Spor
22:28 Ronaldo'dan yer çekimine meydan okuyan gol - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 02:43:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih Karagümrük: 2-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]