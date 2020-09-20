Fatih Karagümrük: 2-2 - Son Dakika

Fatih Karagümrük: 2-2

STAT: Gaziantep KalyonHAKEMLER: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Aleks TaşçıoğluGAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Pawel Olkowski, Kana-Biyik, Alin Tosca, Papy Djilobodji, Junior Morais (Dk. 64 Enver Cenk), Jefferson, Güray Vural, Kenan Özer (Dk. 46 Muhammet Demir), Maxim (Dk. 90+5 Furkan), Andre (Dk.

Fatih Karagümrük: 2-2, System.String[]

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Aleks Taşçıoğlu

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Pawel Olkowski, Kana-Biyik, Alin Tosca, Papy Djilobodji, Junior Morais (Dk. 64 Enver Cenk), Jefferson, Güray Vural, Kenan Özer (Dk. 46 Muhammet Demir), Maxim (Dk. 90+5 Furkan), Andre (Dk. 78 Zvonimir Kozulj)FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer - Ramazan Civelek (Dk. 77 Murat Sarıgül), Roco, Zukanovic, Alparslan Erdem, Lucas Biglia (Dk. 77 Aatif Chahechouhe), Erik Sabo, Darri, Alassane Ndao, Vato Arveladze, Artur Sobiech (Dk. 46 Mevlüt Erdinç)GOLLER: Dk. 53 Kana-Biyik, Dk. 58 Andre (Gaziantep FK) - Dk. 26 Zukanovic, Dk. 90+5 Mevlüt (Fatih Karagümrük)SARI KARTLAR: Jefferson, Muhammet Demir (Gaziantep FK) - Erik Sabo, Artur Sobiech (Fatih Karagümrük)

Süper Lig'in 2'nci haftasında Gaziantep FK sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

10'uncu dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Papy'nin ortasında Maxim gelişine bir vuruş yaptı. Top üstten auta gitti.20'nci dakikada orta alandan gelişen Karagümrük atağında Ndao'nun penaltı noktasına doğru çıkarttığı topa Sabo gelişine vurdu, ancak top az farkla üstten auta gitti.26'ncı dakikada Karagümrük'ün kullandığı köşe vuruşunda Roco'nun indirdiği topa Zukanovic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.27'nci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Kenan Özer'in kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşu kalecide kaldı.33'üncü dakikada orta alanda gelişen Gaziantep FK atağında topla buluşan Kenan Özer'in karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda kaleci Aykut gole izin vermedi.49'uncu dakikada Ndao'nun sağ kanattan verdiği pasla penaltı noktası üzerinde buluşan Mevlüt'ün vuruşunda Günay son anda topu çeldi.52'nci dakikada sağ kanattan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda arka direğe seken top Kana-Biyik'ın önünde kaldı. Oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.58'inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim, sol çaprazdan ceza sahasına sokulup topu Muhammet'e gönderdi. Muhammet'in dar açıdan aşırtma pasında arka direkte bekleyen Andre'nin kafa vuruşu ağlara gitti: 2-1.61'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Darri, uzak direğe doğru plase bir vuruş yaptı. Top az farkla auta gitti.79'uncu dakikada ceza sahasına yakın bir noktada Karagümrük çıkarken top kaybı yaşadı. Topla buluşan Maxim, sol çaprazdan sert vurdu. Kaleci Aykut topu iki hamlede kontrol etti.86'ncı dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kozulj sağ çaprazdan ceza sahasına sokulup arka direğe yerden ortasını yaptı. Muhammet bu topa yatarak dokundu ama top üstten auta gitti. Muhammet'in pozisyonu için de ofsayt bayrağı havada.90+5'inci dakikada Karagümrük'te sağ kanattan uzun kullanılan taç atışında Zukanovic topu arka direğe gönderdi. Mevlüt bu topa dokunarak topu ağlara gönderdi: 2-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 2-2 berabere bitti.


Enver Cenk, Kenan Özer, Gaziantep, Maxim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 21:04 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük: 2-2 - Son Dakika Spor

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