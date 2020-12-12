Fatih Karagümrük: 3-1 (YENİDEN) - Son Dakika

Fatih Karagümrük: 3-1 (YENİDEN)

12.12.2020 15:51
Fatih Karagümrük: 3-1 (YENİDEN), System.String[]

STAT: Antakya AtatürkHAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Erdem Bayık (xx), Özgür Ertem (xx)ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir (xxx) - Burak Can Çamoğlu (xx) (Dk. 46 Mesut Çaytemel xx), Sackey (xx) (Dk. 78 Ribeiro ?), Rayane (xxx), Selim Ilgaz (xxx) (Dk.

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Erdem Bayık (xx), Özgür Ertem (xx)ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir (xxx) - Burak Can Çamoğlu (xx) (Dk. 46 Mesut Çaytemel xx), Sackey (xx) (Dk. 78 Ribeiro ?), Rayane (xxx), Selim Ilgaz (xxx) (Dk. 60 Boupendza xxx), Pablo Santos (xx), Akintole (xx), Traore (xx) (Dk. 71 Gökhan Karadeniz xxx), Yusuf Abdioğlu (xx) (Dk. 78 Billong ?), Popov (xxx), Diouf (xxx)FATİH KARAGÜMRÜK: Emiliano Viviano (xx) - Roco (xx), Biglia (x), Sobiech (xx) (Dk. 63 Mevlüt Erdinç x), Alassane Ndao (xxx), Ndiaye (xx) (Dk. 85 Aatif Chahechouhe ?), Fatih Kuruçuk (xx), Ramazan Civelek (xx), Jure Balkovec (xx), Erik Sabo (x), Jimmy Durmaz (xxx) (Dk. 89 Arveladze ?)GOLLER: Dk. 11 Selim Ilgaz, Dk. 75 - 83 Boupendza (Atakaş Hatayspor) - Dk. 65 Jimmy Yılmaz (Fatih Karagümrük)SARI KARTLAR: Pablo (Atakaş Hatayspor) - Roco, Sabo, Viviano, Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)KIRMIZI KART: Dk.85 Ndiaye, Dk. 90+2 Sabo (Fatih Karagümrük) Süper Lig'in 12'nci haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Karşılaşma, ev sahibinin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.11'inci dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında, Selim Ilgaz orta sahadan topu sürerek rakip ceza sahasına kadar geldi. Sol çaprazdan uzak direğin dibine güzel bir vuruş yapan Ilgaz, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.27'nci dakikada Fatih Karagümrük'ün geliştirdiği atakta Lucas Biglia'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Artur Sobiech yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterirken, yardımcı hakem ise ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdı. VAR sisteminde incelenen pozisyona, ofsayt kararı verildi.40'ıncı dakikada rakip kaleye etkili gelen ev sahibi takım Atakaş Hatayspor'da Diouf'un pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Akintole'nin vuruşunu, kaleci Emiliano Viviano kurtardı.44'üncü dakikada rakip kaleye etkili giden konuk takım Fatih Karagümrük'te Erik Sabo, pas için boş arkadaşına baktı. Ardından pas yerine şut şansını deneyen Sabo'nun etkili vuruşu üst direğin hemen üstünden az bir farkla auta gitti.Maçın ilk yarısı Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.50'nci dakikada Fatih Karagümrük savunmasının hatası ile topla buluşan Diouf'un sağ çaprazdan yakın direğin dibine doğru yaptığı şut denemesi, kaleci Emiliano Viviano'da kaldı.59'uncu dakikada Fatih Karagümrük, sağ kanattan atak geliştirdi. Alassane Ndao ceza sahası içine ortaladı. Altıpasta topla buluşan Jimmy Durmaz'ın yaptığı kafa vuruşunu kaleci Munir son anda uzaklaştırdı. Kaleciden dönen topla buluşan Ndiaye, kale önünde bomboş pozisyonda yakın mesafeden topu auta gönderdi.65'inci dakikada skoru eşitlemek için etkili bir atak geliştiren Fatih Karagümrük, rakip kaleye kalabalık geldi. Sabo'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Jimmy Durmaz, yakın direğe yaptığı güzel bir vuruş ile skoru eşitledi: 1-1.75'inci dakikadaki Atakaş Hatayspor atağında Gökhan Karadeniz'in pasıyla ceza sahasına giren Boupendza, uzak direğin dibine yaptığı vuruş ile topu ağlara gönderdi: 2-1.83'üncü dakikada yeniden rakip kaleye yüklenen Atakaş Hatayspor'da Gökhan Karadeniz'in pasıyla topla buluşan Diouf, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu Boupendza'ya attı. Boupendza, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.

- Hatay
Fatih Karagümrük: 3-1 (YENİDEN)
Fatih Karagümrük: 3-1 (YENİDEN)
Fatih Karagümrük: 3-1 (YENİDEN)
Fatih Karagümrük: 3-1 (YENİDEN)
Fatih Karagümrük: 3-1 (YENİDEN)
Fatih Karagümrük: 3-1 (YENİDEN)
Fatih Karagümrük: 3-1 (YENİDEN)
Fatih Karagümrük: 3-1 (YENİDEN)

Fatih Karagümrük, Hatayspor, Ilgaz, Fatih, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük: 3-1 (YENİDEN) - Son Dakika Spor


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