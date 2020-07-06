Fatih Karagümrük 3-1 Boluspor - Son Dakika

Fatih Karagümrük 3-1 Boluspor

Stat: VefaHakemler: Erkan Özdamar, Serdar Diyadin, Cemal AlpayFatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay (Dk. 87 Bülent Cevahir), Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Alparslan Erdem, Attamah, Zeki Yıldırım (Dk. 63 Engin Bekdemir), Darri (Dk. 62 Erdal Öztürk), Ndao, Sabo (Dk.

Stat: Vefa

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Hakemler: Erkan Özdamar, Serdar Diyadin, Cemal Alpay

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay (Dk. 87 Bülent Cevahir), Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Alparslan Erdem, Attamah, Zeki Yıldırım (Dk. 63 Engin Bekdemir), Darri (Dk. 62 Erdal Öztürk), Ndao, Sabo (Dk. 84 Çağrı Ortakaya), Sobiech (Dk. 83 Emeghara)

Boluspor: Mosquera, Hayrullah Bilazer, İsmail Konuk, Fethi Özer (Dk. 86 Kidric), Burak Bekaroğlu, Cumali Bişi, Gökhan Sazdağı, Seth (Dk. 52 Melih Okutan), Bilal Kısa, Mustafa Eskihellaç, Mustafa Durak

Goller: Dk. 10 Zeki Yıldırım, Dk. 77 Ndao, Dk. 80 Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük), Dk. 56 Gökhan Sazdağı (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Koray Altınay, Dk. 35 Sabo, Dk. 90 2 Ndao (Fatih Karagümrük), Dk. 22 Seth, Dk. 90 Burak Bekaroğlu (Boluspor)

Fatih Karagümrük, Zeki Yıldırım, Koray Altınay, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 20:42 

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük 3-1 Boluspor - Son Dakika Spor
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