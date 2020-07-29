Fatih Karagümrük 36 yıllık Süper Lig hasretine son vermek istiyor!

Ligde normal sezonu 56 puanla 5. sırada tamamlayan kırmızı-siyahlı takım, play-off yarı finalinde Akhisarspor ile eşleşti. Akhisarspor'u 3-3 ve 1-0'lık skorlarla saf dışı bırakan İstanbul temsilcisi, son olarak 1983- 1984 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'e tekrar yükselebilmek için sahaya çıkacak.

Fatih Karagümrük, normal sezonda 2 maçta da berabere kaldığı Adana Demirspor'a üstünlük sağlaması durumunda tarihinde 7. kez Süper Lig'de yer alacak. Kırmızı-siyahlılar, bu kulvarda 1959, 1959-1960, 1960-1961, 1961-1962, 1962-1963 ve 1983-1984 sezonlarında mücadele etmişti.

- Jorquera sakat, Yalçın ve Zeki belirsiz

Fatih Karagümrük'te sakatlığı bulunan Şilili futbolcu Cristobal Jorquera, finalde Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek.

Ligin 29. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor ile oynanan müsabakada sakatlanan ve daha sonra ameliyat edilen Jorquera, kırmızı-siyahlı takımın son 7 maçında takımdaki yerini alamamıştı.

İstanbul ekibinde ayrıca Akhisarspor ile yapılan play-off yarı final müsabakalarında sakatlık yaşayan Yalçın Ayhan ile kaptan Zeki Yıldırım'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

TFF 1. Lig'e de play-off'tan çıkmıştı

Fatih Karagümrük, geçen sezon TFF 1. Lig'e de play-off maçlarının ardından yükselmişti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu averajla 2. sırada tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, play-off aşamasında sırasıyla Şanlıurfaspor, Manisa Futbol Kulübü ve Sakaryaspor'u eleyerek adını 14 yıl sonra TFF 1. Lig'e yazdırmıştı.

- Cüneyt Dumlupınar eski takımına karşı

Fatih Karagümrük'ü geçen sezon TFF 1. Lig'e taşıyan teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, bu kez eski takımına rakip olacak.

Kırmızı-siyahlı takım, bu sezon 7. haftanın ardından 39 yaşındaki teknik adam ile yollarını ayırmıştı. Cüneyt Dumlupınar, ligde normal sezonun son 8 haftasında ise Adana Demirspor'un teknik direktörlüğünü üstlendi.

Dumlupınar yönetiminde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Adana ekibi, play-off yarı finalinde ise Bursaspor'u 0-0 ve 4-1'lik skorlarla eledi.

- Süleyman Hurma: "Hedefimiz şampiyon olmak"

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor'u mağlup ederek Süper Lig'e çıkmak istediklerini söyledi.

Hurma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, play-off oynama hakkı elde ederek kısa vadede ilk hedeflerine ulaştıklarını belirterek, "Birinci aşamayı geçtik. Bu ise ikinci aşama. İnşallah bunu da geçeceğiz. Hiçbir final kolay değil. Hedefimiz şampiyon olmak." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor'un güçlü bir rakip olduğunu ancak takımına da güvendiğini dile getiren Süleyman Hurma, "Kaliteli bir takımız. Formdayız. Baskı altında değiliz. Bu maçtan hiçbir korkum yok. İnşallah kazanan taraf biz olacağız." değerlendirmesinde bulundu.