Fatih Karagümrük: 4-0

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Hüseyin Aylak , Bersan Duran

GOLLER: Dk. 6 Diouf, Dk. 27 Ali Dere, Dk. 70 Muhammed Enes, Dk. 83 Wellington Nascimento ( İstanbulspor

SARI KARTLAR: Zeki, Çağrı, Turgut Doğan ( Fatih Karagümrük ), Muhammed Enes, Diouf (İstanbulspor)

TFF 1'inci Lig'in 13'üncü haftasında İstanbulspor evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti. Bu sonuç ile İstanbulspor ligdeki 3'üncü galibiyetini elde ederek puanını 15'e çıkardı. Konuk takım ise 4'üncü yenilgisini aldı ve 19 puanda kaldı.

- İstanbul