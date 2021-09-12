Fatih Karagümrük-Adana Demirspor karşılaşması 4-0 bitti

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 4. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Adana Demirspor'la karşılaştı. Mücadeleden 3 puanla ayrılan ekip karşılaşmayı 4-0 kazanan Karagümrük oldu.
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 14 ve 21. dakikada Aleksandar Pesic, 58. dakikada Andrea Bertolacci, 79. dakikada Yann Karamoh kaydetti. Bu galibiyetin ardından Fatih Karagümrük puanını 7'ye yükseltti. Adana Demirspor 2 puanda kaldı.
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