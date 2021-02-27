Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika

Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçının ardından

27.02.2021 16:43
Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, en büyük sıkıntılarının gol atamamak olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, en büyük sıkıntılarının gol atamamak olduğunu söyledi.

Tokatlı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Geçen haftaki iyi oyunumuzun etkisi altında kaldık. Takım oyunundan uzak bireyselliğe döndüğümüz zaman sıkıntılar yaşadığımızı gördük. Konuşarak, çalışarak bunun üstesinden gelmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Oyunumuzu her zaman olduğu gibi oynamaya çalışıyoruz ama neticeye dönmediği zaman üzülüyoruz. Karagümrük takımını da tebrik ediyorum." diyen Tokatlı, "Savunmada çok sıkıntı yaşamıyoruz, az gol yiyen takımlardan biriyiz. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Topla çok oynayalım diye özel bir uğraşımız yok ama bir oyun felsefesi getirmeye çalışıyoruz. Bunun için de inanın çok çalışıyoruz. Şu anda en büyük sıkıntımız topu içeri atamamız." şeklinde konuştu.

Bakasetas'ın Trabzonspor'a transferinin takımı etkileyip etkilemediği sorusuna Tokatlı, "Geçen haftalarda oynadığımız maçlara bakarsak, oyunumuzda çok fazla düşüş olduğu söylenemez. Bakasetas değerli bir oyuncuydu ama Alanyaspor bugüne kadar olduğu gibi giden oyuncuların yerine başka oyuncular bulmaya çalışıyor. Türk futboluna oyuncu kazandırmak için uğraşıyoruz. Oyuncu üzerinden değil oyun üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Genç oyuncularımız var, onları Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. Değerli bir oyuncumuz gitti ama bunun bizi oyun anlamında çok etkilediği söylenemez." cevabını verdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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