Son Dakika › Spor › Fatih Karagümrük, Attamah'ı kadrosuna dahil etti - Son Dakika Spor
Fatih Karagümrük, Attamah'ı kadrosuna dahil etti
6 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Ganalı futbolcu Joseph Attamah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:30 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Ganalı futbolcu Joseph Attamah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Bonservisi Medipol Başakşehir'de bulunan Attamah, bu sezon ligde Çaykur Rizespor formasıyla 14 maçta oynadı.
Son Dakika Göksel Gümüşdağ: Muriç bana göre aldatan bir oyuncu oldu Fenerbahçe'den, TFF'nin Trabzonspor maçını ertelemesine tepki Beşiktaş taraftarı, hakem kararlarına tepki gösterdi! Kural hatası iddiası gündeme geldi Denizlispor maçında sakatlanan Jahovic'in kafatasında çatlak meydana geldi