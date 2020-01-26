Fatih Karagümrük, Attamah'ı kadrosuna dahil etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Attamah'ı kadrosuna dahil etti - Son Dakika Spor

Fatih Karagümrük, Attamah'ı kadrosuna dahil etti

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Ganalı futbolcu Joseph Attamah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük, Attamah'ı kadrosuna dahil etti, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Ganalı futbolcu Joseph Attamah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bonservisi Medipol Başakşehir'de bulunan Attamah, bu sezon ligde Çaykur Rizespor formasıyla 14 maçta oynadı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Joseph Attamah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:30 Kaynak: AA
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