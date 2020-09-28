Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye'yi açıkladı
Fatih Karagümrük, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Fatih Karagümrük, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, transfere hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Trabzonspor'da geçiren Badou Ndiaye'nin yeni adres İstanbul ekibi oldu. İngiltere takımı Stoke City'nin oyuncusu Ndiaye, Fatih Karagümrük ile resmi sözleşmeye imza attı.Sözleşme detaylarıyla ilgili olarak kulüpten bir açıklama yapılmadı.
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