Fatih Karagümrük, Barış Özbek ile sözleşme yeniledi
50 dakika önce
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, deneyimli futbolcu Barış Özbek ile sözleşme yeniledi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:59 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük
, deneyimli futbolcu Barış Özbek
ile sözleşme yeniledi. İstanbul
ekibinin sosyal medya hesabı Twitter
'den yapılan paylaşımda, 32 yaşındaki futbolcuyla sözleşme yenilendiği bildirildi.
Paylaşımda, "Başkan yardımcımız Serkan
Hurma'nın katılımı ile gerçekleşen imza töreninde şampiyon kadromuzdan Barış Özbek ile sözleşme yeniledik. Futbolcumuza Karagümrük formasıyla nice başarılar ve şampiyonluklar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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