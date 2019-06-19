Son Dakika Haberleri: Fatih Karagümrük, Barış Özbek ile sözleşme yeniledi
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Fatih Karagümrük, Barış Özbek ile sözleşme yeniledi

50 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, deneyimli futbolcu Barış Özbek ile sözleşme yeniledi.

Fatih Karagümrük, Barış Özbek ile sözleşme yeniledi, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, deneyimli futbolcu Barış Özbek ile sözleşme yeniledi.
İstanbul ekibinin sosyal medya hesabı Twitter'den yapılan paylaşımda, 32 yaşındaki futbolcuyla sözleşme yenilendiği bildirildi.
Paylaşımda, "Başkan yardımcımız Serkan Hurma'nın katılımı ile gerçekleşen imza töreninde şampiyon kadromuzdan Barış Özbek ile sözleşme yeniledik. Futbolcumuza Karagümrük formasıyla nice başarılar ve şampiyonluklar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:59 Kaynak: AA
Fatih Karagümrük, Barış Özbek, Spor
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