Fatih Karagümrük Başkanı Hurma'dan Özkan Sümer için başsağlığı mesajı
22.12.2020 10:23
Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.
Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.
Kulübün Twitter hesabından mesajını paylaşan Hurma, "Trabzonspor'un eski futbolcusu, teknik direktörü ve başkanı, Türk futbolunun efsane ismi Özkan Sümer'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Böylesine değerli bir isimle çalışma fırsatı bulduğum, onu tanıyabildiğim için kendimi şanslı sayıyorum. Türk futbolu bir efsanesini, ben ise çok sevdiğim bir ağabeyimi kaybettim. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.
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