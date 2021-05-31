Fatih Karagümrük Başkanı, Fenerbahçe'nin Biglia teklifini doğruladı

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, A Spor'da önemli açıklamalarda bulundu. Ndao ve Borini'ye teklifler olduğunu belirten Hurma, Biglia için de Trabzonpsor ile Fenerbahçe'nin nabız yokladığını söyledi.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALMADI"

Ndao'ya yurt içinden teklif olmadığını belirten Hurma, "Ndao sanıyorum gidecek, öyle gözüküyor. 24 yaşında bir oyuncu, her maç 13 kilometre üzerinde koşar, 11 gol, 10 asistle oynuyor, sıkı bir santrforumuz olsa 30 asistle oynayacaktı. Ndao için Türkiye'den teklif almadı" dedi.

"FENERBAHÇE DE SORDU"

Lucas Biglia için Hurma, "Fenerbahçe ve Trabzonspor ile konuştuk ama çok istiyoruz, verir misin diye bir şey olmadı. Trabzonspor'da da sayın başkan ile görüştük, bir dönüşleri olacaktı, olmadı. Fenerbahçe de sordu" açıklamasında bulunurken sözlerini "Borini mesela kontrat uzatmak istedi. Borini'ye de bir sürü kulüpten teklif var, 1 yıl daha kontratı var aslında, proje beni çok etkiledi dedi." şeklinde sürdürdü.