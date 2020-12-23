Fatih Karagümrük, Bertolacci transferini açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te transfer harekatı tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Emre Çolak ve Fabio Borini'yi kadrosuna kattığını açıklayan Karagümrük, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'da forma giyen orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci'yi renklerine bağladı.

Fatih Karagümrük, son olarak Sampdoria forması giyen İtalyan orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci ile anlaştığını açıkladı.

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