Fatih Karagümrük, Beşiktaş\'tan Kerem Atakan Kesgin\'i kadrosuna kattı

Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ın 22 yaşındaki genç orta sahası Kerem Atakan Kesgin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

"YENİ SEZONDA BAŞARILAR DİLERİZ"

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i kiralık olarak kadromuza kattık. Çeşitli yaş kategorilerinde birçok kez Milli formayı giyme başarısı gösteren Kerem Atakan Kesgin'e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

SKOR KATKISI VEREMEDİ

Kerem Atakan Kesgin, Beşiktaş formasıyla 8 maça çıktı. 22 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı vermedi.