Fatih Karagümrük, Bilal Aziz Özer ile yollarını ayırdı
21 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Bilal Aziz Özer ile yollarını ayırdı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:01 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük
, Bilal Aziz
Özer ile yollarını ayırdı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bilal Aziz Özer
'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi.
Açıklamada, emeklerinden dolayı tecrübeli futbolcuya teşekkür edildi.
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