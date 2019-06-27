Son Dakika Haberleri: Fatih Karagümrük, Bilal Aziz Özer ile yollarını ayırdı
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Fatih Karagümrük, Bilal Aziz Özer ile yollarını ayırdı

21 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Bilal Aziz Özer ile yollarını ayırdı.

Fatih Karagümrük, Bilal Aziz Özer ile yollarını ayırdı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Bilal Aziz Özer ile yollarını ayırdı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bilal Aziz Özer'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi.
Açıklamada, emeklerinden dolayı tecrübeli futbolcuya teşekkür edildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:01 Kaynak: AA
Fatih Karagümrük, Bilal Aziz, Spor
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