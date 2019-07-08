Fatih Karagümrük, Cafer Tosun'un transferinden vazgeçti
29 dakika önce
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, daha önce Trabzonspor'dan kadrosuna kattığını duyurduğu Cafer Tosun'un transferinden vazgeçtiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:06 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük
, daha önce Trabzonspor
'dan kadrosuna kattığını duyurduğu Cafer Tosun'un transferinden vazgeçtiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Daha önce duyurduğumuz Cafer Tosun transferinden, Trabzonspor Kulübü ile mutabakata vardığımız anlaşmada istenilen yeni değişiklik sonrasında vazgeçmiş bulunmaktayız. Genç
oyuncuya ve Trabzonspor Kulübüne başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
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