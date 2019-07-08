Son Dakika Haberleri: Fatih Karagümrük, Cafer Tosun'un transferinden vazgeçti
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Fatih Karagümrük, Cafer Tosun'un transferinden vazgeçti

29 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, daha önce Trabzonspor'dan kadrosuna kattığını duyurduğu Cafer Tosun'un transferinden vazgeçtiğini duyurdu.

Fatih Karagümrük, Cafer Tosun'un transferinden vazgeçti, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, daha önce Trabzonspor'dan kadrosuna kattığını duyurduğu Cafer Tosun'un transferinden vazgeçtiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Daha önce duyurduğumuz Cafer Tosun transferinden, Trabzonspor Kulübü ile mutabakata vardığımız anlaşmada istenilen yeni değişiklik sonrasında vazgeçmiş bulunmaktayız. Genç oyuncuya ve Trabzonspor Kulübüne başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:06 Kaynak: AA
Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Spor
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