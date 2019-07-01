Son Dakika Haberleri: Fatih Karagümrük, Cüneyt Dumlupınar ile sözleşme yeniledi
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Fatih Karagümrük, Cüneyt Dumlupınar ile sözleşme yeniledi

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile sözleşme imzaladı.

Fatih Karagümrük, Cüneyt Dumlupınar ile sözleşme yeniledi, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmenin 1 yıllık olduğu aktarılarak, "Teknik direktörümüz Cüneyt Dumlupınar ile sözleşmemizi yenilemiş bulunmaktayız. Anlaşmanın camiamız ve hocamız için hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:21 Kaynak: AA
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