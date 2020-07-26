Fatih Karagümrük, deplasmanda Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek finale yükseldi - Son Dakika

Fatih Karagümrük, deplasmanda Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek finale yükseldi
TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final rövanş maçında Fatih Karagümrük, deplasmanda Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.
TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final rövanş maçında Fatih Karagümrük, deplasmanda Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 11:02
Kaynak: İHA
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