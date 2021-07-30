Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı

Orman yangınlarında sabotaj var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen soruya yanıt

Geçen sezon Süper Lig'de yaptığı transferler ve ortaya koyduğu futbolla dikkat çeken Fatih Karagümrük, bu sezona da fırtına gibi giriyor. Nijeryalı hücumcu Ahmed Musa'ya imza attıran İstanbul ekibi, kariyerinde Marsilya, Bayern, Juventus, Roma gibi takımlarda top koşturan Medhi Benatia'yı da renklerine bağladı.

2 YILLIK ANLAŞMA

Medhi Benatia, Karagümrük'le iki yıllık anlaşma yaptı. 34 yaşındaki futbolcunun eski performansını gösterip gösteremeyeceği merak konusu oldu.