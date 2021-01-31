Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Kemal Ademi'yi istiyor

Transfere nokta koyabilmek için Erol Bulut'un kararını bekleyen Fatih Karagümrük'un bu transferi 1 Şubat'ta transferin son gününde açıklaması bekleniyor.

Sezon başında transfer edilen ancak Fenerbahçe'de forma şansı bulaman Kemal Ademi'yi kadrosuna katmak isteyen Karagümrük, Fenerbahçe ile görüştü.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fatih Karagümrük , Fenerbahçe ile Kemal Ademi'nin transferi için görüşmelere başladı.

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