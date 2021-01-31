Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Kemal Ademi'yi istiyor - Son Dakika

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Kemal Ademi'yi istiyor

31.01.2021 14:57

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bizzat görüştüğü Kemal Ademi transfer sürecinde son sözü Erol Bulut söyleyecek.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile Kemal Ademi'nin transferi için görüşmelere başladı.

Sezon başında transfer edilen ancak Fenerbahçe'de forma şansı bulaman Kemal Ademi'yi kadrosuna katmak isteyen Karagümrük, Fenerbahçe ile görüştü.

SON GÜNLERDE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Başkan Süleyman Hurma'nın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bizzat görüştüğü Kemal Ademi transfer sürecinde son sözü Erol Bulut söyleyecek.

Transfere nokta koyabilmek için Erol Bulut'un kararını bekleyen Fatih Karagümrük'un bu transferi 1 Şubat'ta transferin son gününde açıklaması bekleniyor.

(NTV Spor)

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Kemal Ademi'yi istiyor

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Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Kemal Ademi'yi istiyor - Son Dakika Spor


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