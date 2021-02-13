Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçının ardından

13.02.2021 22:29
Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçının ardından, System.String[]

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sakat oyuncuların takıma dönmesiyle daha iyi bir performans sergileyeceklerine inandığını belirtti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sakat oyuncuların takıma dönmesiyle daha iyi bir performans sergileyeceklerine inandığını belirtti.

Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden sarı-lacivertli takımda teknik direktör Erol Bulut, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya ilişkin görüşlerini aktaran Bulut, "İki ayrı 45 dakika izlettik. İlk yarıda oyunun kontrolü bizdeydi. Pozisyonlar ürettik ve gol de bulduk. Attığımız ikinci golden sonra biraz yorgunluk belirtileri gösterdik. Bunun nedeni, birkaç gün önce oynanan kupa maçında oyuncularımızın fazla efor sarf etmeleri. Orta sahamızda Ozan Tufan, Sosa ve Mesut Özil yorulduktan sonra direnci kaybettik. Rakip biraz daha üzerimize geldi ve bir gol buldular. Futbolcularımı gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum. 3 puan aldığımız için mutluyuz." diye konuştu.

"Tüm sorumluluk bana ait"

Galatasaray ve Medipol Başakşehir maçlarında yaşanan mağlubiyetlerin ardından hakkında eleştiriler yapılması ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun "Hocamızın arkasında duracağız" açıklamasıyla ilgili görüşlerini aktaran 46 yaşındaki teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Kendilerine yaptıkları yorumlardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Burada tüm sorumluluk bana ait. Takımımız zaman zaman belki güzel futbol oynamıyor. Sonuçları aldığımız maçlar oldu. İyi oynadığımız maçlar oldu ve olacak. Üç günde bir maç oynanıyor. Üst üste oynanan maçlar, alışık olmadığımız bir durum. Sakatlıklar oluyor ve onlardan çok çektik, hala da çekiyoruz. Burada beni sevindiren taraf, çok karakterli futbolculara sahip oldum. Sahada her şeyini veren bir oyuncu grubu var. Bundan sonra da üzerine koyarak gideceğimizi düşünüyorum. Sakat oyuncularımız döndüğünde daha farklı bir Fenerbahçe izletmeyi umut ediyoruz. Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci, 2 hafta sonra bizimle olacak gibi gözüküyor. Pelkas, pazartesi bizimle birlikte olacak. Novak'ın dizinde ufak bir sakatlığı var. O da birkaç gün içinde bizimle olacak. Bu takım tam kadro olduğunda herkese daha farklı bir futbol izleteceğimizi düşünüyorum."

"Beni herkes eleştirebilir, futbolcularımızı rahat bıraksınlar"

Takımın karakterli futbolculardan oluştuğunu vurgulayan Erol Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beni herkes eleştirebilir, sadece bel altı olmaması gerekiyor. Bu olduğunda olaylar farklı yöne gider. O eleştirileri de aldım ama ağzımı açıp yorum yapmadım. Biz futbolcularımızla birlikte oyunu en iyi şekilde oynamaya çalışıyoruz. Karakterli oyunculara sahibim. İlk 11'i sahaya yanlış sürmüş, yanlış değişiklik yapmış olabilirim. Bütün sorumluluk bana ait, futbolcularımızı rahat bıraksınlar. Onlar ellerinden geleni yapıyorlar."

"Mesut'un performansından memnunum"

Ara transfer döneminde büyük umutlarla kadroya dahil edilen yıldız futbolcu Mesut Özil'in performansıyla ilgili Erol Bulut, şunları kaydetti:

"Mesut 10 aydır sahalardan uzak kaldı. Kupa maçında düşünmediğimiz dakikaların üzerine çıktı. Elinden geleni yaptı. İyi oynadığını düşünüyorum. Bugün de ilk yarıda oyunun gidişatını değiştiren, her zaman topu isteyen ve oyunu yönlendiren futbolcu oldu. İkinci yarıda yorgunluk olunca rakip biraz daha üzerimize geldi. Mesut'un genel performansından memnunum."

Fatih Karagümrük, Mesut Özil, Erol Bulut, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Bülent Şakrak, Sefirin Kızı'na veda etti Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e: İthamlara karşı misliyle cevap vereceğiz Reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısından yeni dizi: Mendırman Celaleddin Tüm yurdu etkisi altına alması beklenen kar yağışı Edirne'de başladı Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi Yetişkin filmlerinde oynayan öğretmenin işine son verildi Bakasetas'a sorduğu soru başına bela olan gazeteci istifa etmek zorunda kaldı CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı         
22:11
Morgan Stanley'den dikkat çeken Türkiye raporu: Dolar 6.80 TL'ye düşebilir Morgan Stanley'den dikkat çeken Türkiye raporu: Dolar 6.80 TL'ye düşebilir         
21:44
Oyundan alınan Fenerbahçeli Caner Erkin, saha kenarındaki şişeleri tekmeledi Oyundan alınan Fenerbahçeli Caner Erkin, saha kenarındaki şişeleri tekmeledi         
21:38
ABD'deki kanlı Kongre baskınında nükleer kodların da tehdit altında olduğu ortaya çıktı ABD'deki kanlı Kongre baskınında nükleer kodların da tehdit altında olduğu ortaya çıktı         
20:49
Bir annenin en zor anı! Oğlu 3. kattan böyle atladı, çaresiz kadın gözyaşlarına boğuldu Bir annenin en zor anı! Oğlu 3. kattan böyle atladı, çaresiz kadın gözyaşlarına boğuldu         
20:27
Son Dakika: Türkiye'de 13 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 93 kişi vefat etti, 7 bin 706 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 93 kişi vefat etti, 7 bin 706 yeni vaka tespit edildi         
20:14
Türkiye'ye bir kar uyarısı da yurt dışından: İnanılmaz soğuk ve kar yağışı geliyor Türkiye'ye bir kar uyarısı da yurt dışından: İnanılmaz soğuk ve kar yağışı geliyor         
19:36
'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp hayatını kaybetti 'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp hayatını kaybetti         
19:06
Belediye başkanına bıçaklı sopalı saldırı: 3 yaralı Belediye başkanına bıçaklı sopalı saldırı: 3 yaralı         
15:55
Sinirbilimci Prof. Ellison: Orgazm, migren tedavisinde etkili Sinirbilimci Prof. Ellison: Orgazm, migren tedavisinde etkili         
15:34
Meteoroloji'nin kar yağışı tahmini değişti! Perşembe günü her şey normale dönecek Meteoroloji'nin kar yağışı tahmini değişti! Perşembe günü her şey normale dönecek         
15:22
5 litrelik yağa 70 TL ödeyen vatandaş, Meclis lokantasındaki 15 TL'lik yemek fişine isyan etti 5 litrelik yağa 70 TL ödeyen vatandaş, Meclis lokantasındaki 15 TL'lik yemek fişine isyan etti         
15:19
Rapçi Selo'dan Sagopa Kajmer'e sert tepki: O rapin mihenk taşı olamaz Rapçi Selo'dan Sagopa Kajmer'e sert tepki: O rapin mihenk taşı olamaz         
14:27
Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu         
12:23
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
10:13
TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin         
09:14
Hande Sarıoğlu, işinden olduktan sonra oryantal dans videolarının devamını da paylaştı Hande Sarıoğlu, işinden olduktan sonra oryantal dans videolarının devamını da paylaştı         
23:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2021 22:32:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei