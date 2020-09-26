Fatih Karagümrük, Fransız futbolcu Yannis Salibur'u transfer etti
Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Fransız sağ kanat oyuncusu Yannis Salibur'u kadrosuna dahil etti.
Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Fransız sağ kanat oyuncusu Yannis Salibur'u kadrosuna dahil etti.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, son olarak İspanya'nın Mallorca takımında oynayan 29 yaşındaki Salibur, ikinci başkan Serkan Hurma'nın katıldığı törenle sözleşmeye imza attı.
Kulüp kariyerinde ülkesinde Lille, Guingamp ve Saint Etienne gibi takımların formalarını giyen Salibur, Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de görev aldı.
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