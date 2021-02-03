Fatih Karagümrük-Gaziantep maçının ardından

Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Gaziantep'i 2-0 yenen Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, üst sıralardan kopmak istemediklerini söyledi.

Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Kazandığımız için mutluyuz. Kazanmamız gereken bir maçtı ve kazandık. İlk yarıda 3 net gol pozisyonumuz vardı. Oyuncu arkadaşlar verilen görevleri yerine getirdiler, kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda attıkları gollerle maçı aldıklarını hatırlatan Canel, "Hedefimiz üst sıralardan kopmadan yolumuza devam etmek. Her maç üstüne koyup yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Ligin 24. haftasında Medipol Başakşehir ile yapacakları maç öncesi Biglia'nın cezalı duruma düşmesiyle ilgili Canel, "Karagümrük formasını giyen bütün arkadaşlar, ellerinden geleni yerine getirir. İnşallah diğer arkadaşlar onun yokluğunu aratmayacak." değerlendirmesinde bulundu.