Fatih Karagümrük-Göztepe maçının ardından - Son Dakika
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Fatih Karagümrük-Göztepe maçının ardından

07.05.2022 18:40

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında ağırladığı Göztepe'yi 3-1 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, kalan 2 maçtan da iyi sonuçla ayrılarak Avrupa kupalarına katılmak istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında ağırladığı Göztepe'yi 3-1 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, kalan 2 maçtan da iyi sonuçla ayrılarak Avrupa kupalarına katılmak istediklerini söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Canel, galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getirerek, "Oyuncu grubumuz kaliteli. Oyuncuların kalitesiyle galip geldik. Lig uzun olsa daha farklı neticeleri olabilirdi. Daha üst seviyelerde olabilirdik. İki maçımız kaldı. En iyi şekilde değerlendirip Fatih Karagümrük'ü Avrupa'ya taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Göztepe Teknik Sorumlusu Serdar Sabuncu ise zor bir süreçten geçtiklerini belirtti.

Müsabakayla ilgili görüşlerini aktaran Sabuncu, "Oyunun içinde olduk. Maça ortak olmaya çalıştık. 1-1'den sonra Emre'nin mükemmel golü geldi. Mental anlamda avantaj Fatih Karagümrük'e geçti. Fatih Karagümrük'ün Avrupa'yla ilgili hedefleri var. İnşallah iyi mücadeleyle hedeflerine ulaşırlar." diye konuştu.

Serdar Sabuncu, küme düştüklerinin hatırlatılması ve gelecek sezonun planlamasıyla ilgili, "Kulübümüzün geçtiği durum zorlu. Başkanımız organizasyonu yapan kişi. Kulüp el değiştirse dahi onu düşünerek değerlendirme yapacağını düşünüyorum. Kalan 2 müsabakada akademi patentli oyuncu sayımızı yukarı çekmek için var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Karagümrük-Göztepe maçının ardından
Fatih Karagümrük-Göztepe maçının ardından
Fatih Karagümrük-Göztepe maçının ardından
Fatih Karagümrük-Göztepe maçının ardından

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VavaCars Fatih Karagümrük - Göztepe: 3-1 VavaCars Fatih Karagümrük - Göztepe: 3-1

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fatih Karagümrük-Göztepe maçının ardından - Son Dakika


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