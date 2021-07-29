Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz transferinde son aşamaya geldi

Yeni sezon için kadro planlama çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımda düşünülmeyen isimlerle yollar bir bir ayrılıyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Jimmy Durmaz'ın transferi için Fatih Karagümrük'le anlaşmaya vardı.

BONSERVİSİYLE GİDİYOR

A Spor'un haberine göre; Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz'ın bonservisi için Galatasaray ile anlaşma sağladı. Sarı kırmızılılarla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncu, Karagümrük'te 31 maçta 3 gol ve 3 asistle oynamıştı.