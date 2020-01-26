Fatih Karagümrük, Joseph Attamah'ı transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Joseph Attamah'ı transfer etti - Son Dakika Spor

Fatih Karagümrük, Joseph Attamah'ı transfer etti

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fatih Karagümrük, Joseph Attamah'ı transfer etti, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.


Bonservisi Medipol Başakşehir'de bulunan Attamah, bu sezon ligde Çaykur Rizespor formasıyla 14 maçta oynadı.

Çaykur Rizespor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:18 
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