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Fatih Karagümrük, Joseph Attamah'ı transfer etti
6 saat önce
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Bonservisi Medipol Başakşehir'de bulunan Attamah, bu sezon ligde Çaykur Rizespor formasıyla 14 maçta oynadı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:18
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