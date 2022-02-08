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Fatih Karagümrük-Konyaspor maçının ardından - Volkan Demirel - Son Dakika

Fatih Karagümrük-Konyaspor maçının ardından - Volkan Demirel

08.02.2022 21:01

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda İttifak Holding Konyaspor'u 5-4 mağlup ederek çeyrek finale yükselen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktör Volkan Demirel, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda İttifak Holding Konyaspor'u 5-4 mağlup ederek çeyrek finale yükselen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktör Volkan Demirel, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, "Sahadaki hakemlere, Konyasporlu oyunculara, kendi oyuncularıma, burada olan muhabirlere, bugünkü tüm emekçilere teşekkür etmek istiyorum. Zor hava şartlarında takımlar sahada mücadele etti. Güzel bir mücadele verdi herkes. Kazandığımız için mutluyuz. Fiziksel olarak ve saha içi organizasyon anlamında ligin en iyi takımlarından biriyle oynayacağımızı söylemiştim. Uzatmalara kalmayabilirdi ama orta hakemin bile sakatlandığı bir maç oldu. Umarım herkes bu maçın keyfini çıkarmıştır." diye konuştu.

Konyaspor'un ligin güçlü takımlarından olduğunu kaydeden Demirel, "Ligin en organize takımı Konyaspor. İlhan (Palut) hoca gibi değerli bir teknik direktörleri var. Maç içinde de güzel diyaloglarımız oldu. Şampiyonluk için çekişen iki takım var şu anda. Hak eden takım kazanır umarım. Konyaspor saha içinde fiziksel olarak ligdeki en güçlü takımlardan biri." ifadelerini kullandı.

Müsabaka içinde soğuktan titreyen görüntüsüyle dikkati çeken Viviano ile ilgili Demirel, "Topla en az temas eden oyuncu kalecidir. Formasını çıkarmadan duşa girdi. Herkes için zor şartlardı. Kendi kariyerimde böyle bir maç hatırlamıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Demirel, fizik seviyesi yüksek bir takıma gelmesine rağmen, göreve başladıktan sonraki farkı gördüğünü belirterek, "Çok karakterli oyunculardan oluşan bir takıma geldim. Maçın başında Borini, Toure ve Emre Mor'un yedek kulübesinde oturmasını planlıyordum. Gol yemeden bu dakikalara kadar gelmesini planlamıştım. Skoru ele almak için plan yapmıştık. Bu planımız da golleri getirdi. Güzel bir maç oldu. Takımı da fiziksel olarak gördük. Fizik anlamında iyi bir takım vardı ama şu anda daha da farklı bir durum söz konusu. Bu da beni sevindirdi." şeklinde konuştu.

Fatih Karagümrük-Konyaspor maçının ardından - Volkan Demirel
Fatih Karagümrük-Konyaspor maçının ardından - Volkan Demirel
Fatih Karagümrük-Konyaspor maçının ardından - Volkan Demirel

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Fatih Karagümrük, İttifak Holding, Türkiye Kupası, Konyaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fatih Karagümrük-Konyaspor maçının ardından - Volkan Demirel - Son Dakika


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