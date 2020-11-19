Fatih Karagümrük'lü Erik Sabo bu sezonki hedeflerini açıkladı - Son Dakika

Fatih Karagümrük'lü Erik Sabo bu sezonki hedeflerini açıkladı

19.11.2020 12:02

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün Slovak futbolcusu Erik Sabo, sezona iyi başladıklarını, Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün Slovak futbolcusu Erik Sabo, sezona iyi başladıklarını, Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Erik Sabo, takımının Süper Lig'in geride kalan bölümünde sergilediği performansla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ligde 12 puanla 5. sırada olduklarını hatırlatan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Özellikle dış saha maçlarında puan kaybımız oldu ama sezona iyi başladık. Önümüzdeki hafta iç saha maçımız var. Orada da galibiyet alarak yolumuza 3 puanla devam etmek istiyoruz. Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak. Umarım bunu gerçekleştiririz." diye konuştu.

Süper Lig'de forma giydiği 7 maçta 4 kez ağları sarsan Sabo, "Her zaman takımıma yardım etmek için oynuyorum. Buraya katkı vermek istiyorum. Benim için önemli olan takım olarak kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.

"Orta sahada yüksek kalitede iki oyuncuyla beraber oynuyorum"

Erik Sabo, Fatih Karagümrük orta sahasında Lucas Biglia ve Badou Ndiaye gibi yüksek kalitede iki oyuncuyla beraber görev yaptığını dile getirdi.

Biglia ve Ndiaye'nin çok kaliteli oyuncular olduğunu aktaran Slovak futbolcu, şunları kaydetti:

"Orta sahada yüksek kalitede iki oyuncuyla beraber oynuyorum. Özellikle Biglia'nın Serie A tecrübesi var. Onlarla oynamanın bana çok yardımı oluyor. Onlarla kendimi geliştiriyorum. Savunma konusunda da çok iyiler. Bu yüzden benim ofansif tarafa yönelmeye daha fazla fırsatım oluyor. Zaten Biglia'nın savunma anlamındaki tecrübesi beni bu konuda rahatlatıyor. Bize çok yardımı dokunuyor."

Sabo, deplasmanda şu ana kadar maç kazanamamalarının belli bir sebebinin olmadığını ve bunu aşacaklarını ifade etti.

"EURO 2020'de yer almak istiyorum"

Geçen sezon Fatih Karagümrük ile TFF 1. Lig'de mücadele ettiğini hatırlatan Sabo, "Geçen sezon 1. Lig'de oynarken hedefim milli takımıma geri dönmekti. Şimdi geri döndüm." ifadelerini kullandı.

Slovakya'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finallerine katılmaya hak kazandığını hatırlatan deneyimli futbolcu, "Şampiyonada yer almak, birkaç maçta oynamak istiyorum." diye konuştu.

Fatih Karagümrük'lü Erik Sabo bu sezonki hedeflerini açıkladı
Fatih Karagümrük'lü Erik Sabo bu sezonki hedeflerini açıkladı
Fatih Karagümrük'lü Erik Sabo bu sezonki hedeflerini açıkladı
Fatih Karagümrük'lü Erik Sabo bu sezonki hedeflerini açıkladı

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük'lü Erik Sabo bu sezonki hedeflerini açıkladı - Son Dakika Spor


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