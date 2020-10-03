Fatih Karagümrük maçından notlar

Samatta 11'de

5 futbolcu kadroda yer almadı

Cisse yedek soyundu

Mustafa AKIN/ - Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Süleyman Özay üstlendi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligin 3'üncü haftasında oynanan Galatasaray derbisinin 11'ine göre tek değişikliğe gitti. Bulut, Fatih Karagümrük karşısında Deniz Türüç'ün yerine Samatta'ya ilk 11'de görev verdi.Erol Bulut, Fatih Karagümrük maçına şu 11'le çıktı: Altay - Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Caner, Sosa, Ozan, Gustavo, Valencia, Thiam, Samatta.SAMATTA 11'DEFenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, yeni transferlerden Mbwana Samatta'yı Fatih Karagümrük maçında 11'de görevlendirdi. Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray derbisinde 24 dakika forma giyen Tanzanyalı futbolcu, sarı lacivertli forma ile ilk kez Karagümrük karşısında 11'de yer aldı.5 FUTBOLCU KADRODA YER ALMADISarı lacivertli ekipte 5 futbolcuya, Karagümrük ile oynanan mücadelede görev verilmedi. Teknik heyetin kararı ile Deniz Türüç, Zanka, Rodrigues, Dirar ve Serdar Aziz, Karagümrük maçı kadrosuna alınmadı.CISSE YEDEK SOYUNDU

Sarı lacivertli ekipte yeni transferlerden Papiss Cisse, Karagümrük ile oynanan mücadelede kadroda yer aldı. Senegalli futbolcu, yedek kulübesinde teknik direktör Erol Bulut'tan şans bekledi.