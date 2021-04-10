Fatih Karagümrük maçından notlar

-Onyekuru, Arda ve Linnes yok, Taylan ve Emre Kılınç kadroda

- Fatih Terim'in cezası bitiyor

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 34'üncü haftasında Galatasaray, evinde Fatih Karamgümrük'ü ağırladı. Zorlu karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çaldı. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yaptı.Ligde son 2 maçında da sahadan mağlubiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda büyük yara alan ve geçtiğimiz haftayı 'Bay' geçen Galatasaray, geride kalan haftalarda 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyetle aldığı 61 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Ligin 34'üncü haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü konuk eden ve sahaya mutlak puan hedefiyle çıkan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, bir önceki karşılaşma olan Hatayspor maçının kadrosuna göre 5 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Şener, Saracchi, Arda, Onyekuru ve Feghouli'nin yerine Yedlin, Marcao, Emre Akbaba, Oğulcan ve Babel'i ilk 11'de sahaya sürdü. Sarı-kırmızılılar şu 11 ile maça başladı: " Muslera, Yedlin, Marcao, Donk, Ömer, Etebo, Emre Akbaba, Fernandes, Oğulcan, Babel, Mohamed."ONYEKURU, ARDA VE LINNES YOK, TAYLAN VE EMRE KILINÇ KADRODASarı-kırmızılılarda annesinin vefatı nedeniyle ülkesi Nijerya'ya giden Onyekuru ile sakatlığı bulunan Arda ve Linnes bu maçta kadroda yer almazken; A Milli Takım dönüşü Covid-19 testleri pozitif çıkan ve karantina süreçleri tamamlanan Taylan Antalyalı ve Emre Kılıç ise yedek soyundu. Sarı-kırmızılılarda kart cezalısı bulunmazken, Babel ve Etebo ise sınırda bulunan futbolcular. Sarı kart cezaları nedeniyle Hatayspor maçında forma giyemeyen Luyindama ve Marcao ile kırmızı kart cezalısı olan Yedlin de takıma döndü. FATİH TERİM'İN CEZASI BİTİYORGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcı antrenör Ümit Davala, cezalarından dolayı bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer alamadı. Ligin 31'inci haftasındaki Rizespor karşılaşmasının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Terim ve Davala, 2'şer maç men cezası almıştı. Galatasaray'da Karagümrük maçında takımın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer aldı. Terim'in cezası Karagümrük maçıyla sona erecek.FATİH KARAGÜMRÜK'TE 4 DEĞİŞİKLİK

Fatih Karagümrük ise sahaya Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Efe, Jimmy, Bertolacci, Lens, Ndao, Sobiech ilk 11'i ile çıktı. Teknik direktör Francesco Farioli, bir önceki maça göre kadroda 4 değişikliğe gitti. İtalyan teknik adam; Hedenstad, Biglia, Castro ve Mevlüt'ün yerine kadroda Koray, Efe, Lens ve Sobiech'e şans verdi.