Fatih Karagümrük maçından notlar

Sergen Yalçın'dan 2 zorunlu değişiklik

N'Koudou sakatlıktan döndü

Necip Uysal 3 maç sonra 11'de5 isim sınırdaFairoli'den 3 değişiklikKırmızı-siyahlılarda 6 isim sınırda

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 41'inci haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayan karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çaldı. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Serkan Ok üstlendi.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 40'ıncı haftasında 3-1 kaybedilen Galatasaray maçının ilk 11'inde 2 zorunlu değişikliğe gitti. Yalçın, sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilemeyen Gökhan Töre'nin yerine N'Koudou, sarı kart cezalısı Atiba Hutchinson'un yerine ise Necip Uysal'a forma şansı verdi. Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Welinton, Vida ve N'Sakala'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef de Souza ve Necip Uysal'ı sahaya süren Yalçın, hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Adem Ljajic, solunda ise N'Koudou'ya forma şansı verdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Kanadalı Cyle Larin oldu. Siyah-beyazlıların Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyle: "Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Necip Uysal, Ghezzal, Adem Ljajic, N'Koudou, Larin."N'KOUDOU SAKATLIKDAN DÖNDÜSiyah-beyazlı ekipte, Fransız sol kanat Kevin N'Koudou, 1 maçlık aranın ardından 11'deki yerini aldı. Süper Lig'in 39'uncu haftasında 7-0 kazanılan Hatayspor maçının ilk yarısında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Kevin N'Koudou, kritik maçta kadroya döndü. Galatasaray derbisi sonrasında takımla birlikte çalışmalara katılan N'Koudou'nun 1 maçlık aranın ardından formasına kavuştu. Fransız kanat oyuncusunun dönmesi, hücum hattındaki sakat isimlerin çokluğunda teknik direktör Sergen Yalçın'ın elini güçlendirdi.NECİP UYSAL 3 MAÇ SONRA 11'DEBeşiktaş'ta Fatih Karagümrük karşısında ilk 11'de görev alan Necip Uysal, 3 haftalık aranın ardından ilk 11'de sahada yer aldı. Son olarak Süper Lig'in 37'nci haftasında iç sahada 3-1 kazanılan Kayserispor maçında 11'de başlayan Necip Uysal, ardından Rizespor maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giymedi. Tecrübeli futbolcu, Hatayspor ve Galatasaray karşılaşmalarında ise oyuna sonradan dahil oldu.5 İSİM SINIRDASiyah-beyazlı ekipte, Fatih Karagümrük maçında 5 isim sarı kartı sınırında bulunuyor. Larin, Dorukhan Toköz; Ljajic, Josef ve N'Sakala, Karagümrük maçında sarı kart görmeleri halinde ligin son haftasında deplasmanda Göztepe ile oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.KADIN FUTBOL TAKIMI DA STADYUMDATurkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu final karşılaşmasında Fatih Vatanspor'u 2-0 yenerek şampiyon olan Beşiktaş Vodafone da önemli maçı tribünden takip etti.FARIOLİ'DEN 3 DEĞİŞİKLİKFatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, Süper Lig'in 40'ıncı haftasında 5-1 kazanılan Gençlerbirliği maçının 11'inde 3 değişikliğe gitti. Farioli; Koray Altınay'ın yerine Hedenstad, Jeremain Lens'in yerine Jimmy Durmaz'a, Lucas Castro'nun yerine ise Artur Sobiech'e ilk 11'de görev verdi. Fatih Karagümrük'ün Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyle: "Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Borini, Ndao, Sobiech."KIRMIZI-SİYAHLILARDA 6 İSİM SINIRDA

Fatih Karagümrük'te Beşiktaş karşılaşması öncesinde 6 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Mevlüt Erdinç, Lucas Biglia, Ervin Zukanovic, Yannis Salibur, Alessane Ndao ve Jeremain Lens, görev almaları ve sarı kart görmeleri halinde ligin son haftasında Yukatel Denizlispor ile oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.