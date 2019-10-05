Fatih Karagümrük maçının ardından

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTANESKİŞEHİR,(DHA)-

TFF 1'inci Lig'in 7'nci haftasında Eskişehirspor, kendi sahasında Fatih Karagümrük'e 3-1 yenilirken, her iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, takımın birkaç ay öncesine iyi oyun sergilediğini söyledi. Çok gol pozisyonuna girmelerine rağmen maçı çevirecek golü bulamadıklarını kaydeden Demirbakan, 'Takımın birkaç ay öncesine göre kıyaslanmayacak şekilde iyi olduğunu düşünüyorum. Bugün maça iyi başladık, rakipten daha çok pozisyona girdik ama bir pozisyon hatasında golü yedik. Kısacası yediğimiz 3 golde aslında gol pozisyonu değildi. Burada önemli olan gollerden sonra çare aradık, birkaç formasyon değişikliği yaptık. Oyunu ve oyuncuları değiştirdik. Maalesef ikinci golü atamadık. Atamadıkça da rakibin direnci arttı. Maç böyle bitti, desteklerinden dolayı herkese teşekkür ederim. İyi oynadığımız bölümlerde taraftarımız baya destek verdi ama olmadı. Birazda şansızlık vardı. Çok gol kaçırdık, ikinci gol kırılma noktası olurdu. Futbolda analiz ve istatistik diye bir şey yoktur. Olmadığını bugün herkes gördü. Maç başladıktan sonra analizler çöpe atılır' dedi.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar ise bu maça çok iyi hazırlandıklarını belirterek şunları söyledi

'Bu ligde yeni bir takımız ancak iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Daha da iyi olma yolunda ilerliyoruz. Geçen hafta evimizde istemediğimiz bir mağlubiyet aldık, Akhisarspor'a karşı. Bu maça çok iyi hazırlandık, geçen hafta kaybettiğimiz 3 puanı burada telafi etmek istiyorduk. Oyuna çok iyi başladık, ilk yarı oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Maçın 50'nci dakikasında üçüncü golü attık. Daha 55'nci dakikadaki duran toptan golü yedikten sonra Eskişehirspor'un baskısı altına girdik. Eskişehirspor oyunu çevirme noktasına zaman zaman geldi. Eskişehirspor'u verdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Umarım en kısa zamanda hak ettiği yere gelir. Kazandığımız için mutluyuz.?