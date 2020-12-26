Fatih Karagümrük maçının ardından

Süper Lig'in 15'inci haftasında Göztepe ile Fatih Karagümrük'ün berabere kaldığı karşılaşmanın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi. Her iki taraf da şanssızlıktan yakındı.

Evinde Fatih Karagümrük ile berabere kalarak galibiyet özlemi 4 maça çıkan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sonuca rağmen oyuncuların göstermiş olduğu performanstan memnun olduğunu belirten Palut, "Bugün galibiyet parolasıyla sahaya çıktık ve oyuncularım da maça istekli başladı. Golü bulduk, sonrasında top biraz daha rakipte kalsa da net pozisyonlarımız devam etti. İkinci yarıda da bu görüntü sürdü. Biraz daha topun sahibi olabilirdik. Geçiş hücumlarında maçı bitirebilecek pozisyonlar yakaladık ancak değerlendiremedik. Böyle olunca rakip de maça asıldı ve duran toptan golü buldu. Golden sonra yine maçı forse ettik. Bugün oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Çok çalıştılar ve çok mücadele ettiler. Ancak sonuç anlamında istediğimizi alamadık" dedi.

'GUILHERME'Yİ KULLANMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'Son iki lig maçında transfer görüşmeleri yaptığı için kadroya alınmayan Guilherme hakkında da açıklamalarda bulunan Palut, "Yoğun fikstür, hesapta olmayan Ziraat Türkiye Kupası 'ndaki Bursaspor ile 120 dakikalık maç, bir iki sakat oyuncunun tedavisi sürerken 3 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması rotasyonu oldukça daralttı. Ancak bugün her oyuncu elinden geleni yaptı. Kötü bir dönem geçiriyoruz ama bu dönemde hiçbir maçta rakiplerimiz bize üstünlük sağlayamadı. Ancak kırılma anları aleyhimize işledi. Guilherme, transfer isteğiyle yönetime başvurdu. Guilherme bizim takımdaki oyuncuların konsantrasyonunda olmadığı için onu kullanmamız mümkün değil. Transferi de kulüp yönetimi yönetiyor. Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.'OYUN HAKİMİYETİ BİZDEYDİ'

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Caner, oyun üstünlüğüne rağmen girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi. Caner, "Buraya iyi hazırlanarak geldik. Deplasman şanssızlığımızı kırmak istiyorduk. Yediğimiz golden sonra toparlanıp oyun üstünlüğünü elimize aldık. Sayılmayan golümüz verilmiş olsa farklı olabilirdi. İkinci devre oyun hakimiyeti bizdeydi. Beraberlikten sonra 2 veya 3'ü bulabilirdik. Bundan sonraki maçlarda bu şanssızlığı kırıp kendi sahamızda olduğu gibi deplasmanda da galip gelmek istiyoruz" diye konuştu.

- İzmir