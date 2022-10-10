Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Karagümrük maçının ardından

10.10.2022 12:18

Fatih Karagümrük maçının ardından (2)Andre Pirlo Hayatımda 4 gol atıp da kaybeden takım hatırlamıyorumJorge Jesus Bizim için birinci sıranın savaşında olmak önemliydiTaraftarlar işler iyi gitmediği zamanda da oyuncularına sevgi göstermeliOyuna sonradan giren oyuncuların desteğiyle...

Fatih Karagümrük maçının ardından (2)

Andre Pirlo Hayatımda 4 gol atıp da kaybeden takım hatırlamıyorum

Jorge Jesus Bizim için birinci sıranın savaşında olmak önemliydi

Taraftarlar işler iyi gitmediği zamanda da oyuncularına sevgi göstermeli

Oyuna sonradan giren oyuncuların desteğiyle maçı kazandık

MUSTAFA AKIN İSTANBUL,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Fenerbahçe karşısında gösterdikleri arzuyu diğer maçlara yaymak istediklerini söyleyen Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Çok büyük bir seyircinin önünde istediklerimizi sahaya yansıttık ama son gol her şeyi bozdu. Planladığımız gibi omuz omuza mücadele ettik, göğüs göğse çarpıştık ama sonunu getiremedik. Yürekli oynadık. Ben hayatımda 4 gol atıp da kaybeden takım hatırlamıyorum, ama böyle şeyler oluyor. 2 tane penaltı pozisyonundan gol yedik, savunma dikkatsizliğinden bu penaltılar oldu. Yeniden başlamamız için yeniden ilham verebilir bu maç, bu arzuyu diğer maçlara yaymak iyi olabilir. Her maçta kararlar alıyoruz. Bugün Borini'yi daha geniş alanda oynayabileceği için tercih ettim. Rakibe göre de oyun planımız oluyor ifadelerini kullandı.

JORGE JESUS BİZİM İÇİN BİRİNCİ SIRANIN SAVAŞINDA OLMAK ÖNEMLİYDİ

Fatih Karagümrük karşısında savunmada daha önceki maçlardaki görüntülerini veremediklerini dile getiren Jorge Jesus, 9 gol vardı toplamda. Bugün galip geldik ama galip gelebilmek için 5 gol atmamız gerekti. Defansif organizasyon bugün çok iyi değildi. Daha önceki maçlardaki görüntüyü veremedik. 5 maçtır üst üste gol yemiyorduk, bu da futbolun bir parçası. Sezon başından beri 14, 15 maçın geneline göre defansif olarak değerlendiriyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizim için birinci sıranın savaşında olmak önemliydi diye konuştu.

TARAFTARLAR İŞLER İYİ GİTMEDİĞİ ZAMANDA DA OYUNCULARINA SEVGİ GÖSTERMELİ

İşlerin kötü gittiği zamanda da taraftarların oyunculara moral vermesi gerektiğini belirten tecrübeli teknik adam, Bu durumu normal karşılamıyorum, buna alışkın değilim. Taraftarlar işler iyi gitmediği zamanda da oyuncularına sevgi göstermeli. Taraftarın kazanırken de kaybederken de oyunculara sevgi göstermesi gerekiyor. Sadece işler iyi giderken değil, kötü gittiğinde de oyunculara moral vermek gerekiyor. Altay büyük bir kaleci ve milli takımın kalecisi. Herkesin kötü günü olabilir. Sevgi gösterilmesi gerekir. Tüm taraftarlar böyle düşünmeli. Sol bek konusunda fikrinizi anlıyorum ama kararı teknik direktörü veriyor. Gerektiğinde birçok değişiklik yapabiliyoruz. O karar herkes tarafından normal karşılanmayabilir. Lincoln'ün avantajı şuydu. Alioski 90 dakika oynamıştı son maçta. Bu maçta çok fazla rotasyon yapamadım. Bugüne kadar çok az toparlanma süremiz vardı. Toparlanmak için daha az süre vardı, daha az değişiklik yaptık. Sakat oyuncular ve yorgun oyuncular var. Bunun bazı göstergelerini gördük. Bu şeylerin hepsi birbiriyle bağlantılı şeklinde konuştu.

OYUNA SONRADAN GİREN OYUNCULARIN DESTEĞİYLE MAÇI KAZANDIK

Takımda yaşanan sakatlıkların rotasyonu daralttığını söyleyen Jesus, Attila'da özellikle onun üzerinde aşırı yük oluştu. Oynadığımız tüm maçlarda oynadı. Dolayısıyla onun üzerinde fiziksel, mental yük fazla arttı. Maç içerisindeki verdiği kararlar gözüktü. Toplu topsuz oyunda karar hataları yaptı. Luan Peres sakat, o pozisyonda Serdar Aziz var sadece. Ferdi de oynayacaktı ama maçtan önce stada geldiğimizde rahatsızlık hissetti, bugün oynayamadı. Arao, Mert ve Luan şu an sakatlar. Elimizdeki kadroyu bu durum daraltıyor. Bugün Zajc, Crespo ve İsmail'in yerine girebilirdi. Crespo takımda en formda olan oyunculardan biri. Takımın galibiyet golünü aradığı dakikalarda oyundan çıkartmak istemedim. Ben değişiklikleri yaparken oyuna 2 forvet sokmayı daha doğru buldum. Maçın gidişatına göre kararlarımı veriyorum. Bir maça giderken değişiklik düşünmüyorum, gelişen olaylar kararlarımı etkiliyor. Oyuna sonradan giren oyuncuların desteğiyle maçı kazandık dedi.

YORUMLAR
500
SPOR Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır SPOR Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır MALTA BAYRAKLI GEMİDE ZEHİRLENEN 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI-2 MALTA BAYRAKLI GEMİDE ZEHİRLENEN 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI-2
Kaynak: DHA

Fatih Karagümrük, Jorge Jesus, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:08 Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir
12:29 Suudi patrondan akılalmaz işkence! Yeni doğum yapan kadına köpekleri emzirtti
12:28 Belarus da savaşa dahil oluyor! Lukaşenko ile Putin ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladı
12:18 Bakan Nureddin Nebati işsizlik oranlarını değerlendirdi: 2014'ten bu yana en düşük seviyede
12:18 Evin mutfağını kazan İngiliz aile hazine buldu! Altınlar müzayede satıldı
11:50 Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın bilekliğindeki sembol tartışma yarattı
11:39 İstanbul'da indirimli bilgisayar fiyatları izdiham yarattı! 4 saatte 18 bin TL değerinde 50 bilgisayar satıldı
11:36 Milyonları ilgilendiren kanun teklifinin detayları ve görüşüleceği gün belli oldu
11:25 Av. Bedia Teymur'un moderatörlüğündeki Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'nda önemli bilgiler aktarıldı
11:13 Giydiği elbisesi tiye alan Tansu Dayan'dan Ezgi Mola'dan gülümseten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 13:22:19. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement