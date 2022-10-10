Fatih Karagümrük maçının ardından (2)

Andre Pirlo Hayatımda 4 gol atıp da kaybeden takım hatırlamıyorum

Jorge Jesus Bizim için birinci sıranın savaşında olmak önemliydi

Taraftarlar işler iyi gitmediği zamanda da oyuncularına sevgi göstermeli

Oyuna sonradan giren oyuncuların desteğiyle maçı kazandık

MUSTAFA AKIN İSTANBUL,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Fenerbahçe karşısında gösterdikleri arzuyu diğer maçlara yaymak istediklerini söyleyen Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Çok büyük bir seyircinin önünde istediklerimizi sahaya yansıttık ama son gol her şeyi bozdu. Planladığımız gibi omuz omuza mücadele ettik, göğüs göğse çarpıştık ama sonunu getiremedik. Yürekli oynadık. Ben hayatımda 4 gol atıp da kaybeden takım hatırlamıyorum, ama böyle şeyler oluyor. 2 tane penaltı pozisyonundan gol yedik, savunma dikkatsizliğinden bu penaltılar oldu. Yeniden başlamamız için yeniden ilham verebilir bu maç, bu arzuyu diğer maçlara yaymak iyi olabilir. Her maçta kararlar alıyoruz. Bugün Borini'yi daha geniş alanda oynayabileceği için tercih ettim. Rakibe göre de oyun planımız oluyor ifadelerini kullandı.

JORGE JESUS BİZİM İÇİN BİRİNCİ SIRANIN SAVAŞINDA OLMAK ÖNEMLİYDİ

Fatih Karagümrük karşısında savunmada daha önceki maçlardaki görüntülerini veremediklerini dile getiren Jorge Jesus, 9 gol vardı toplamda. Bugün galip geldik ama galip gelebilmek için 5 gol atmamız gerekti. Defansif organizasyon bugün çok iyi değildi. Daha önceki maçlardaki görüntüyü veremedik. 5 maçtır üst üste gol yemiyorduk, bu da futbolun bir parçası. Sezon başından beri 14, 15 maçın geneline göre defansif olarak değerlendiriyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizim için birinci sıranın savaşında olmak önemliydi diye konuştu.

TARAFTARLAR İŞLER İYİ GİTMEDİĞİ ZAMANDA DA OYUNCULARINA SEVGİ GÖSTERMELİ

İşlerin kötü gittiği zamanda da taraftarların oyunculara moral vermesi gerektiğini belirten tecrübeli teknik adam, Bu durumu normal karşılamıyorum, buna alışkın değilim. Taraftarlar işler iyi gitmediği zamanda da oyuncularına sevgi göstermeli. Taraftarın kazanırken de kaybederken de oyunculara sevgi göstermesi gerekiyor. Sadece işler iyi giderken değil, kötü gittiğinde de oyunculara moral vermek gerekiyor. Altay büyük bir kaleci ve milli takımın kalecisi. Herkesin kötü günü olabilir. Sevgi gösterilmesi gerekir. Tüm taraftarlar böyle düşünmeli. Sol bek konusunda fikrinizi anlıyorum ama kararı teknik direktörü veriyor. Gerektiğinde birçok değişiklik yapabiliyoruz. O karar herkes tarafından normal karşılanmayabilir. Lincoln'ün avantajı şuydu. Alioski 90 dakika oynamıştı son maçta. Bu maçta çok fazla rotasyon yapamadım. Bugüne kadar çok az toparlanma süremiz vardı. Toparlanmak için daha az süre vardı, daha az değişiklik yaptık. Sakat oyuncular ve yorgun oyuncular var. Bunun bazı göstergelerini gördük. Bu şeylerin hepsi birbiriyle bağlantılı şeklinde konuştu.

OYUNA SONRADAN GİREN OYUNCULARIN DESTEĞİYLE MAÇI KAZANDIK

Takımda yaşanan sakatlıkların rotasyonu daralttığını söyleyen Jesus, Attila'da özellikle onun üzerinde aşırı yük oluştu. Oynadığımız tüm maçlarda oynadı. Dolayısıyla onun üzerinde fiziksel, mental yük fazla arttı. Maç içerisindeki verdiği kararlar gözüktü. Toplu topsuz oyunda karar hataları yaptı. Luan Peres sakat, o pozisyonda Serdar Aziz var sadece. Ferdi de oynayacaktı ama maçtan önce stada geldiğimizde rahatsızlık hissetti, bugün oynayamadı. Arao, Mert ve Luan şu an sakatlar. Elimizdeki kadroyu bu durum daraltıyor. Bugün Zajc, Crespo ve İsmail'in yerine girebilirdi. Crespo takımda en formda olan oyunculardan biri. Takımın galibiyet golünü aradığı dakikalarda oyundan çıkartmak istemedim. Ben değişiklikleri yaparken oyuna 2 forvet sokmayı daha doğru buldum. Maçın gidişatına göre kararlarımı veriyorum. Bir maça giderken değişiklik düşünmüyorum, gelişen olaylar kararlarımı etkiliyor. Oyuna sonradan giren oyuncuların desteğiyle maçı kazandık dedi.