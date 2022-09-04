Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Karagümrük maçının ardından

04.09.2022 13:16
Fatih Karagümrük maçının ardından

Fatih Karagümrük maçının ardındanHüsnü Ümit AVCI - Arife Defne ARSLAN / SİVAS, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı.

Fatih Karagümrük maçının ardından

Hüsnü Ümit AVCI - Arife Defne ARSLAN/ SİVAS, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, çok pozisyona girdiklerini ve gol atamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andre Pirlo ise kazanılması gereken bir maç olduğunu ancak pozisyonları değerlendiremediklerini belirtti.

Rakiplerinin ve takımının pozisyonlar bulduğunu aktaran Çalımbay, "İkinci yarı hem oyuncu değişikliği olsun, hem de taktiksel değişiklik olsun çok iyi oldu. Ondan sonra zaten çok iyi oynamaya başladık, çok güzel de pozisyonlar yakaladık. Çok gol kaçırdık, yani pozisyonlarımız vardı, son pasları maalesef değerlendiremedik. O yüzden de tabi ki üzgünüz. Bu maçı mutlaka kazanmak istiyorduk. Ligdeki gidişatımızın da iyi olması gerekiyor ki Avrupa'da rahatça mücadele edelim. Onun için de tek amacımız bu maçı kazanmaktı. Geçen sezon da bayağı beraberlikle başlamıştık. Onun için en az 2-3 hafta içerisinde gerçek hüviyetimize bürüneceğiz" dedi.

"BU TAKIM ÜÇ SENEDEN BERİ AVRUPA'YA GİDİYOR"

Çalımbay, oyuncularının hata yapabileceğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu takım üç seneden beri Avrupa'ya gidiyor. Son zamanlarda Anadolu kulüplerinde var mı üst üste Avrupa'ya giden, varsa söylesinler. Bazı transferler geç geldi, arkadaşları oynatamıyoruz. Gelen oyuncu arkadaşlarımızı maç temposu kazanmaları için bu maçlarda oynatıyoruz. Burada bazı şeyleri göze alıyoruz. Hem Avrupa'da, hem de ligde oynuyoruz. Bunu bir Anadolu takımının oynaması çok zor. Bütçen yok ve istediğin oyuncuyu alma şansın sıfır. Paranın yettiği oyuncuları alıyoruz, olmayan şeyleri oldurmaya çalışıyoruz. Takımımdan çok memnunum, 2-3 hafta sonra çok iyi bir duruma geleceğiz."

PIRLO: KAZANILMASI GEREKEN BİR MAÇTI

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo ise yakaladıkları pozisyonları gole çeviremedikleri için üzgün olduklarını belirterek, "İlk yarı özellikle oyuna iyi başladık ama bulduğumuz pozisyonları gollerle değerlendirmeliydik. Kazanılması gereken bir maçtı ama pozisyonları değerlendiremedik. Özellikle Sivas gibi zorlu deplasmanda oynuyorsanız bu tip pozisyonları değerlendirip, buradan maçı almanız gerekir. İkinci yarı biraz düşüş yaşadık ama hiçbir zaman maçı büyük bir riske sokmadık. İkinci yarının sonlarına doğru aslında pozisyonlarımız vardı ama bunları değerlendiremedik. Genel olarak baktığınız zaman bizim için iyi bir maçtı. Maçtan maça her gün gelişiyoruz, bu bize tabi ivme veriyor. Bunların da devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
AK Parti'li Yılmaz, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu Açıklaması AK Parti'li Yılmaz, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu Açıklaması TBMM Başkanı Şentop, Sivas'ta valilik ve belediyeyi ziyaret etti TBMM Başkanı Şentop, Sivas'ta valilik ve belediyeyi ziyaret etti
Kaynak: DHA

Fatih Karagümrük, Sivas, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası Yunanistan: NATO'ya bildirdik
11:21 Çin'in Chengdu kentinde 157 yeni vaka çıkınca kapanma uygulandı! Çinliler market ve pazarlarda birbirini ezdi
11:03 Çocukları kediyle kandırdı! Kocaeli'nde küçük kız çocuğunu soyarak fotoğraflarını çeken sapık mahalleli tarafından linç edildi
11:02 Akaryakıtta dalgalanma devam ediyor! Motorin yükselirken benzin fiyatı düşecek
11:01 Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında vefat etti
11:00 Hadise "Küçük Bir Yol" şarkısını söylerken bir anda ağlamaya başladı
10:35 MİT'ten bir sınır ötesi daha! Sincar'da bölüvü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi imha edildi
10:35 "Kız Kulesi yıkıldı" iddiaları sahte çıktı! Bakanlık restorasyon çalışmaları bittiğinde tarihi kulenin nasıl görüneceğini paylaştı
10:27 Galatasaray'da çilek dönemi! Mauro Icardi salı günü İstanbul'a gelecek
10:02 Ağaç dallarını kesmeye çalışan genci 20 bin tane arı soktu! 30 tanesini de yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 13:19:55. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement