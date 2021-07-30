Fatih Karagümrük, Mehdi Benatia'yı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, tecrübeli savunmacı Mehdi Benatia'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Fatih Karagümrük, son olarak Al-Duhail forması giyen Mehdi Benatia ile anlaşmaya vardı. Kariyerinde daha önce Bayern Münih, Juventus ve Roma gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde de forma giyen Faslı savunmacının; 3 İtalya Serie A, 2 de Almanya Bundesliga şampiyonluğu bulunuyor. Benatia ayrıca 58 kez Fas Milli Takımı'nın formasını terletti.