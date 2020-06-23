Fatih Karagümrük, Ömer Erdoğan ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Fatih Karagümrük, Ömer Erdoğan ile yollarını ayırdı

Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın isteği üzerine ve görülen zorunluluk sebebiyle karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi. Fatih Karagümrük Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli futbol kamuoyu, görülen zorunluluk ve teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın da isteği üzerine karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." - İSTANBUL

Fatih Karagümrük, Ömer Erdoğan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Ömer Erdoğan ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor

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