Fatih Karagümrük, Samed Onur'u renklerine bağladı

Almanya 'nın Bayer Leverkusen takımının altyapısından yetişen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını 4 kez giydi.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sportif direktör yardımcımız Umut Köse'nin katıldığı törende kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan imzayı atan Samed Onur'a, Karagümrük forması altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük , Samed Onur'u transfer etti.

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