Son Dakika Haberleri: Fatih Karagümrük, şampiyonluk kupasını kaldırdı
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Fatih Karagümrük, şampiyonluk kupasını kaldırdı

1 saat önce

TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-0 yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Fatih Karagümrük, şampiyonluk kupasını kaldırdı, System.String[]
TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-0 yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda İstanbul ekibinin zaferiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrüklü futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
Maçın son düdüğüyle beraber adeta bayram havası yaşayan Fatih Karagümrüklüler, hatıra fotoğrafları çektirip şampiyonluğu kutladı.
Fatih Karagümrük takımı, düzenlenen seremoniyle şampiyonluk kupası ile madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez'in elinen aldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:06 Kaynak: AA
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