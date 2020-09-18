Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanına saldırı kamerada - Son Dakika

Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanına saldırı kamerada

İSTANBUL - Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim'in Beylikdüzü'nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğradığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim, 12 Eylül Cumartesi günü Beylikdüzü'nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğramış, Ecim bacağından yaralanmıştı. Yaşanan saldırıya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde bir şahıs, Ecim'in arabaya bineceği sırada koşarak yanına geliyor. Zanlı Ecim'in bacaklarına doğru defalarca ateş ediyor ve olay yerinden kaçıyor.