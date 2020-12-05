Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak - Son Dakika

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

05.12.2020 10:51
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak, System.String[]

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 11. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 11. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de sezona iyi başlayan Fatih Karagümrük, geride kalan bölümde iç saha maçlarında yenilmedi.

Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı karşılaşmalarda Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederken, Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı.

Deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda galibiyeti bulunmayan İstanbul ekibi, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor'a yenildi, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Hes Kablo Kayserispor maçlarında sahadan bir puanla ayrıldı.

Fatih Karagümrük, ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 14 puan topladı. Üçer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan Çaykur Rizespor'un ise 12 puanı bulunuyor.

Ndiaye, Roco ve Salibur dönüyor

Fatih Karagümrük'te son haftalarda sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Badou Ndiaye, Enzo Roco ve Yannis Salibur, hafta içi takımla çalıştı. Üç oyuncu da yarın teknik direktör Şenol Can'ın şans vermesi halinde forma giyebilecek.

Sakatlığı devam eden Bosna Hersekli oyuncu Ervin Zukanovic'in ise oynaması beklenmiyor.

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Esenyurt, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar Şehit polisimizin adının verildiği operasyonda, ele geçirilen eroinlerin üstündeki 'anka kuşunun' anlamı araştırılıyor Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor Aşırı kirlilikten köpüren Eğirdir Gölü'nde büyük tehlike! İkiye bölünebilir Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadı Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! Fotoğrafın altına yazdıkları herkesi duygulandırdı
Boşanma aşamasında olduğu eşine kızan koca, kayınpederinin arabasını yaktı Boşanma aşamasında olduğu eşine kızan koca, kayınpederinin arabasını yaktı         
10:18
Bu kadarına da pes! Üfürükçü kadın, üç köyde 136 kişiye virüs bulaştırdı Bu kadarına da pes! Üfürükçü kadın, üç köyde 136 kişiye virüs bulaştırdı         
09:54
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Korona tedbirlerince dışarıda olmaması gereken 4 kafadarın aracından bonzai çıktı Korona tedbirlerince dışarıda olmaması gereken 4 kafadarın aracından bonzai çıktı         
08:33
Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları Turistik Doğu Ekspresi'nin yolunu gözlüyor Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları Turistik Doğu Ekspresi'nin yolunu gözlüyor         
08:27
%94 başarı sağlayan korona aşısı Moderna: Veriler, aşının tüm yaş gruplarında kalıcı bağışıklık sağlayabileceğini gösterdi %94 başarı sağlayan korona aşısı Moderna: Veriler, aşının tüm yaş gruplarında kalıcı bağışıklık sağlayabileceğini gösterdi         
07:42
"Beni kurtarın" feryatları mahalleyi inletti! 4 aylık eşinin boğazını kesen koca polisi arayıp kendini ihbar etti         
03:05
İnsansız Hava Aracı AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı İnsansız Hava Aracı AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı         
21:35
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa'nın başına beladır" sözlerine yanıt         
21:33
"Yeni evimizde ilk gecemiz" notuyla paylaştı! Şeyma Subaşı, Miami'den ev aldı         
20:55
Bu hafta yatırım araçlarından tek kaybettiren dolar oldu Bu hafta yatırım araçlarından tek kaybettiren dolar oldu         
18:31
Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti         
17:36
Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu         
15:26
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu         
15:25
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 10:56:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei