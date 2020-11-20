Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u ağırlayacak

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

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