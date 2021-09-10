Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Hakem Ümit Öztürk'ün görev alacağı karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayımlayacak.

Ligde çıktığı ilk 3 müsabakada birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, haftaya 4 puanla 10. sırada girdi. Yaptığı maçların 2'sinde berabere kalan ve 1'ini kaybeden ligin yeni ekiplerinden Adana Demirspor ise 2 puanla 15. basamakta yer aldı.

Fatih Karagümrük ligin ilk haftasında iç sahada oynadığı maçta Gaziantep'i 3-2 yendikten sonra 2. haftada deplasmanda Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kalmış, 3. haftada ise rakibinin sahasında çıktığı mücadelede Beşiktaş'a 1-0 mağlup olmuştu.