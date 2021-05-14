Fatih Karagümrük, Süper Lig'in son haftasında Denizlispor'u ağırlayacak

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

Yıllar sonra çıktığı Süper Lig'deki ilk sezonunda başarılı bir grafik sergileyen ve son 2 maçını kazanan Fatih Karagümrük, 57 puan ve averajla 8. sırada yer alıyor.

Süper Lig'e veda eden ve 12 maçtır galip gelemeyen Yukatel Denizlispor ise son sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Denizli'de oynanan müsabakayı Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.