Fatih Karagümrük'te 10 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te 10 futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs itibarıyla sona erecek.

Sezonu 60 puanla 8. sırada tamamlayan Karagümrük'te Artur Sobiech, Emiliano Viviano, Fatih Kuruçuk, Koray Altınay ve Murat Sarıgül'ün sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek.

Kırmızı-siyahlı takımda bu sezon kiralık olarak oynayan Enzo Roco, Gaston Campi, Jimmy Durmaz, Jeremain Lens ve Kemal Ademi de sözleşmesi sona eren oyuncular arasında yer alıyor.