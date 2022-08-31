İstanbul Fatih'te yaşlı adamı bitkisel hayata sokan scooter kazası kamerada! - Son Dakika
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İstanbul Fatih'te yaşlı adamı bitkisel hayata sokan scooter kazası kamerada!

31.08.2022 10:27

İstanbul'un Fatih ilçesinde elektrikli scooter kullanan iki gencin çarptığı 80 yaşındaki Halil Vural'ın bitkisel hayata girdiği belirtildi. Yaşlı adamın kızı denetimli serbestlik ile bırakılan iki gençten şikayetçi olduğunu ifade ederken kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da, cadde üzerinde elektrikli scooter ile seyreden 15 yaşlarındaki iki genç, yolda yürüyen 80 yaşındaki Halil Vural'a çarptı. Çarpma nedeniyle yaşlı adamın üzerine düşen iki genç, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaşlı adamın yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

1 AYDIR YOĞUN BAKIMDA

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan yaşlı adamı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaçan iki genci bir süre sonra yapılan çalışmalar sonrasında yakaladı. Yakalanan gençler, adli makamlar tarafından serbest bırakıldı. Kazada ağır yaralanan Halil Vural'ın 1 aydır yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Öte yandan talihsiz adamı bitkisel hayata sokan kaza anı kameraya yansıdı.

"3 ÇOCUK SCOOTER İLE YARIŞ YAPIYOR"

Yaşanan kazada babasının sağlık durumunun kötü olduğunu söyleyen Günay Pazarcıklar, "31 Temmuz akşam 19.00 sıralarında babam yürürken 3 çocuk scooter ile yarış yapıyorlar. İki kişi binmiş scootera. Öndeki çarpıyor. İkisi de babamın üstüne düşüyor. Babam kafasını vuruyor, beyin kanaması geçiriyor, kulağından kan geliyor. Bu esnada çocuklar toparlanıp kaçıyorlar. Babam hastaneye kaldırılıyor. Beyin kanaması geçirdiği bize söyleniyor. Tedavi ederken doktorlar korkuyor. Çünkü babam kan sulandırıcı kullanıyordu. Nefes alma güçlü çektiğinden hemen ameliyata aldılar" dedi.

"BABAM BİTKİSEL HAYATTA"

Babasının beyin ameliyatı olduğunu söyleyen Pazarcıklıer "Şu anda babam bitkisel hayatta, gırtlağı delik, nefes alamıyor. Karnı delik, beslenmesini yapamıyor. 1 aydır yoğun bakımda tedavi görüyor. Hastanenin bize dediği 'hastanız bundan sonra servise çıkacak, serviste bir dönem daha kalıp, eve geçecek, artık hastanız bakım hastası, bilinci yerine gelir ya da gelmez kesin bir şey söylemiyoruz' diyorlar. Şu an babamız kötü durumda" dedi.

"BU ÇOCUKLARDAN ŞİKAYETÇİYİZ"

Kazaya neden olan gençlerden şikayetçi olduklarını söyleyen Pazarcıklıer, "Çocuklar iki gün sonra yakalandı. Ertesi gün savcılığa götürüldü. Denetim ile serbest bırakıldı. Şu an denetimli serbestler. 15 yaşında iki çocuk. Üstüne düşen iki çocuk scooter ile beraber. Bu çocuklardan şikayetçiyiz. Bu scooterlar kaldırılmalı. Hepimiz için tehlikeli. Kullanan çocuklar 14- 15 yaşında. Ehliyetleri yok. Bu cihazların bir denetimi yok. Bin bin firmasının kiralattığı bir cihaz. Bu cihazların kaldırılmasını istiyoruz ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

"ESKİ BİR KOMŞUMUZ OLDUĞUNU FARK ETTİK"

Kazada yaralanan yaşlı adamın eski komşusu olduğunu fark eden Emre Demir, "Amcamız yolda yürürken scooter amcaya çarptı. Amca bir anda yere düştü. Ondan sonra çocuklar kaçtı. Ben o an müşteriler ile ilgileniyordum. Yoğun bir kalabalık oluştu. Sonra gidip baktık, eski bir komşumuz olduğunu fark ettik. Elimizden geldiği kadar ilgilendik, yakınlarına haber verdik. Amcanın durumu ağır yoğun bakımda tedavisi devam ediyor" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Halil Vural, Çocuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Fatih'te yaşlı adamı bitkisel hayata sokan scooter kazası kamerada! - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te yaşlı adamı bitkisel hayata sokan scooter kazası kamerada! - Son Dakika
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