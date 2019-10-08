Son Dakika Haberleri: Fatih Karagümrük'te Cüneyt Dumlupınar ile yollar ayrıldı!
Son Dakika Spor Fatih Karagümrük'te Cüneyt Dumlupınar ile yollar ayrıldı!

Fatih Karagümrük'te Cüneyt Dumlupınar ile yollar ayrıldı!

1 saat önce

İstanbul ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde geçen sezondan bu yana başarıyla çalışan teknik direktörümüz Cüneyt Dumlupınar ile görülen lüzum üzerine karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırdık.

Fatih Karagümrük'te Cüneyt Dumlupınar ile yollar ayrıldı!, System.String[]

İstanbul ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde geçen sezondan bu yana başarıyla çalışan teknik direktörümüz Cüneyt Dumlupınar ile görülen lüzum üzerine karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırdık. Hocamızdan başka alanlarda faydalanmaya devam edeceğiz." denildi.


Fatih Karagümrük, ligde geride kalan 7 haftada topladığı 12 puanla 5. sırada yer alıyor.


Fatih Karagümrük, Dumlupınar, İstanbul, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:11 
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