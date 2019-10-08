Fatih Karagümrük'te Cüneyt Dumlupınar ile yollar ayrıldı!
1 saat önce
İstanbul ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde geçen sezondan bu yana başarıyla çalışan teknik direktörümüz Cüneyt Dumlupınar ile görülen lüzum üzerine karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırdık.
İstanbul ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde geçen sezondan bu yana başarıyla çalışan teknik direktörümüz Cüneyt Dumlupınar ile görülen lüzum üzerine karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırdık. Hocamızdan başka alanlarda faydalanmaya devam edeceğiz." denildi.
Fatih Karagümrük, ligde geride kalan 7 haftada topladığı 12 puanla 5. sırada yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:11
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